Bugün Yalova'da okullar tatil mi? 15-16 Ekim Yalova'da okul var mı? Yarın Yalova'da okullar tatil edildi mi?

Yalova'da şiddetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilemesiyle birlikte okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar yeniden gündeme geldi. Sağanak nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilen kentte, öğrenciler ve veliler şimdi de 16 Ekim Cuma günü için yapılacak duyurulara odaklandı. Yağışların ardından bazı bölgelerde meydana gelen su birikintileri ve trafikte yaşanan güçlükler, eğitim faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceğine yönelik merakı artırdı. Peki, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü Yalova'da okullar açık olacak mı? Valilik cuma günü için açıklama yaptı mı? İşte 15-16 Ekim Yalova okul tatili hakkında merak edilen ayrıntılar...