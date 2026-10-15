Bugün Yalova'da okullar tatil mi? 15-16 Ekim Yalova'da okul var mı? Yarın Yalova'da okullar tatil edildi mi?
Yalova'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından okulların tatil durumuna ilişkin gelişmeler öğrenciler ve velilerin gündemine yerleşti. Kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesi, 16 Ekim Cuma günü için de tatil kararı alınıp alınmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Şiddetli yağışların yol açtığı su birikintileri ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle Yalova Valiliğinin yapacağı açıklamalar yakından izleniyor. Peki, Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü Yalova'da eğitim ve öğretime ara verilecek mi? Yalova Valiliğinden yeni bir tatil açıklaması geldi mi? İşte Yalova'da okulların tatil durumuna ilişkin son gelişmeler...
Yalova'da şiddetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilemesiyle birlikte okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar yeniden gündeme geldi. Sağanak nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilen kentte, öğrenciler ve veliler şimdi de 16 Ekim Cuma günü için yapılacak duyurulara odaklandı. Yağışların ardından bazı bölgelerde meydana gelen su birikintileri ve trafikte yaşanan güçlükler, eğitim faaliyetlerinin nasıl sürdürüleceğine yönelik merakı artırdı. Peki, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü Yalova'da okullar açık olacak mı? Valilik cuma günü için açıklama yaptı mı? İşte 15-16 Ekim Yalova okul tatili hakkında merak edilen ayrıntılar...
YALOVA'DA 15 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova Valiliği, beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Bu kapsamda Yalova'daki öğrenciler 15 Ekim Perşembe günü okula gitmeyecek. Karar, öğrencilerin güvenliğinin korunması ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla alındı.
YARIN YALOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?
Yalova'da 16 Ekim Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı. Yalova Valiliğinden konuyla ilgili yeni bir duyuru yapılması halinde haberimiz güncellenecek.