Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        2 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maç ile devam edecek. Öte yandan Almanya Kupası ve İskoçya Premier Ligi'nde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Eylül 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 08:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2 Eylül 2026 maç fikstürü belli oldu. Buna göre bugün Trendyol 1. Lig’de 3, Almanya Kupası ve İskoçya Premier Ligi’nde birer karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Eylül 2026 maç fikstürü…

        2

        2 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol 1. Lig

        17:00 Vanspor - Batman Petrolspor (TRT Spor)

        20:00 Ekenler Beton Sivasspor - Mardin 1969 Spor (TRT Spor)

        20:00 Misirli.com.tr Karagümrük - Metro Holding Kayserispor (beIN Sports 2)

        3

        Almanya Kupası

        21:45 Osnabrück - Bayern Münih (S Sport Plus)

        4

        Scottish Premiership

        22:00 Falkirk FC - Glasgow Rangers (S Sport Plus)

        5
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bugün hangi maçlar var
        #2 eylül 2026 maç programı
        #bugünkü maçlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        70 metrelik şelaleden düştü!
        70 metrelik şelaleden düştü!
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        G.Saray Deniz Gül'ün maliyetini açıkladı!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Trabzonspor şimdilik Hüseyin Çimşir'e emanet!
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Almanya'dan Rusya'ya karşı yeni hamle
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        Putin'den Zelenskiy'e: Teröristlerle müzakere yapılmaz
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler
        ABD ile İran'dan karşılıklı misillemeler