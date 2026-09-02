BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

2 Eylül 2026 maç fikstürü belli oldu. Buna göre bugün Trendyol 1. Lig’de 3, Almanya Kupası ve İskoçya Premier Ligi’nde birer karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Eylül 2026 maç fikstürü…