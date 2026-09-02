BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı
2 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı bugün oynanacak 3 maç ile devam edecek. Öte yandan Almanya Kupası ve İskoçya Premier Ligi'nde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2 Eylül 2026 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
Giriş: 02 Eylül 2026 - 08:02 Güncelleme:
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2 Eylül 2026 maç fikstürü belli oldu. Buna göre bugün Trendyol 1. Lig’de 3, Almanya Kupası ve İskoçya Premier Ligi’nde birer karşılaşma oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Eylül 2026 maç fikstürü…
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2 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig
17:00 Vanspor - Batman Petrolspor (TRT Spor)
20:00 Ekenler Beton Sivasspor - Mardin 1969 Spor (TRT Spor)
20:00 Misirli.com.tr Karagümrük - Metro Holding Kayserispor (beIN Sports 2)
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Almanya Kupası
21:45 Osnabrück - Bayern Münih (S Sport Plus)