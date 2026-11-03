BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 KASIM 2026: Galatasaray Avrupa’da sahne alıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün sporseverleri futbol, basketbol ve voleybolda heyecan dolu maçlar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlarken Galatasaray, Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Barcelona-Aston Villa, Atletico Madrid-Bayern Münih ve Manchester United-Roma karşılaşmaları da günün öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçların başlama saatlerini ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 maç programı ve yayın bilgileri…
3 Kasım 2026 Salı günü futbol heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda lig aşamasının dördüncü haftası başlarken birbirinden kritik dokuz mücadele oynanacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Gecenin diğer maçlarında Barcelona ile Aston Villa, Atletico Madrid ile Bayern Münih, Manchester United ile Roma ve Villarreal ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaları canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatlerine ve yayıncı kuruluşlara odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, Galatasaray'ın maçı saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 günün maçları ve canlı yayın kanalları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 3 Kasım Salı günü dokuz karşılaşma oynanacak.
Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçları saat 20.45'te başlayacak. Diğer yedi mücadelede ise ilk düdük saat 23.00'te çalacak.
GALATASARAY-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE YAYIN KANALLARI
20.45 | Galatasaray - Stuttgart (TRT 1)
20.45 | Shakhtar Donetsk - Sporting CP (tabii)
23.00 | Atletico Madrid - Bayern Münih (tabii)
23.00 | Barcelona - Aston Villa (tabii)
23.00 | Feyenoord - Inter (tabii)
23.00 | Bodo/Glimt - Lille (tabii)
23.00 | LASK - Slovan Bratislava (tabii)
23.00 | Manchester United - Roma (tabii)
23.00 | Villarreal - Paris Saint-Germain (tabii)
BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?
20.00 | Tofaş - Neptunas Klaipeda (TRT Spor Dijital)
21.30 | Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir Koleji (TRT Spor Yıldız)
BUGÜN VOLEYBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?
17.00 | İstanbul Gençlik - Gaziantep Gençlik Spor (TRT Spor Yıldız)
19.00 | Ziraat Bankkart - Sungurlu Belediyesi Spor (TVF Voleybol TV)