Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 KASIM 2026: Galatasaray Avrupa’da sahne alıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 KASIM 2026: Galatasaray Avrupa’da sahne alıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

        3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün sporseverleri futbol, basketbol ve voleybolda heyecan dolu maçlar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı başlarken Galatasaray, Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Barcelona-Aston Villa, Atletico Madrid-Bayern Münih ve Manchester United-Roma karşılaşmaları da günün öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Kritik karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçların başlama saatlerini ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 maç programı ve yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 22:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        3 Kasım 2026 Salı günü futbol heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda lig aşamasının dördüncü haftası başlarken birbirinden kritik dokuz mücadele oynanacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Gecenin diğer maçlarında Barcelona ile Aston Villa, Atletico Madrid ile Bayern Münih, Manchester United ile Roma ve Villarreal ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaları canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatlerine ve yayıncı kuruluşlara odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, Galatasaray'ın maçı saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 günün maçları ve canlı yayın kanalları…

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 KASIM 2026 MAÇ PROGRAMI

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 3 Kasım Salı günü dokuz karşılaşma oynanacak.

        Galatasaray-Stuttgart ve Shakhtar Donetsk-Sporting CP maçları saat 20.45'te başlayacak. Diğer yedi mücadelede ise ilk düdük saat 23.00'te çalacak.

        3

        GALATASARAY-STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

        İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE YAYIN KANALLARI

        20.45 | Galatasaray - Stuttgart (TRT 1)

        20.45 | Shakhtar Donetsk - Sporting CP (tabii)

        23.00 | Atletico Madrid - Bayern Münih (tabii)

        23.00 | Barcelona - Aston Villa (tabii)

        23.00 | Feyenoord - Inter (tabii)

        23.00 | Bodo/Glimt - Lille (tabii)

        23.00 | LASK - Slovan Bratislava (tabii)

        23.00 | Manchester United - Roma (tabii)

        23.00 | Villarreal - Paris Saint-Germain (tabii)

        5

        BUGÜN BASKETBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?

        20.00 | Tofaş - Neptunas Klaipeda (TRT Spor Dijital)

        21.30 | Ratiopharm Ulm - Bahçeşehir Koleji (TRT Spor Yıldız)

        6

        BUGÜN VOLEYBOLDA HANGİ MAÇLAR VAR?

        17.00 | İstanbul Gençlik - Gaziantep Gençlik Spor (TRT Spor Yıldız)

        19.00 | Ziraat Bankkart - Sungurlu Belediyesi Spor (TVF Voleybol TV)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bugünkü maçlar
        #Bugün hangi maçlar var
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de kritik ara seçim!
        ABD'de kritik ara seçim!
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Aslan Batrakov ile Devler Ligi'nde kükredi
        Trump: ABD'nin İran'a saldırmak için acil bir planı yok
        Trump: ABD'nin İran'a saldırmak için acil bir planı yok
        Şimşek ekonomide yeni hedefleri açıkladı
        Şimşek ekonomide yeni hedefleri açıkladı
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Okan Buruk'tan zemin tepkisi!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        Galatasaray'dan müthiş performans!
        20 yıl sonra 3 kişi tutuklandı
        20 yıl sonra 3 kişi tutuklandı
        NASA astronotları uzayda oy kullandı
        NASA astronotları uzayda oy kullandı
        Trump, İsrail'e dev yardımı durdurdu
        Trump, İsrail'e dev yardımı durdurdu
        Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!
        Bilal El Khannouss'tan HT Spor'a özel transfer yanıtı!
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi!
        İstanbul'da etkili sağanak
        İstanbul'da etkili sağanak
        İran: ABD'nin yanıtı ikna edici olmadı
        İran: ABD'nin yanıtı ikna edici olmadı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Nurmuhammed'in başından vurulmasında haraç çetesi detayı!
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        Yılmaz Erdoğan özür diledi
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!