3 Kasım 2026 Salı günü futbol heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda lig aşamasının dördüncü haftası başlarken birbirinden kritik dokuz mücadele oynanacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Gecenin diğer maçlarında Barcelona ile Aston Villa, Atletico Madrid ile Bayern Münih, Manchester United ile Roma ve Villarreal ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaları canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatlerine ve yayıncı kuruluşlara odaklandı. Peki, bugün hangi maçlar var, Galatasaray'ın maçı saat kaçta başlayacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 günün maçları ve canlı yayın kanalları…