BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 KASIM 2026: Fenerbahçe 310. Avrupa maçına çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?

4 Kasım 2026 maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda dördüncü hafta mücadeleleri bugün oynanacak dokuz karşılaşmayla tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelirken Real Madrid, Arsenal, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli takımları da sahaya çıkacak. Maç saatleri ve yayıncı kuruluşları karşılaşmaları canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi yayınlanacak? İşte 4 Kasım 2026 günün maçları ve canlı yayın kanalları…