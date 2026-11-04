BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 KASIM 2026: Fenerbahçe 310. Avrupa maçına çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?
4 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ederken Fenerbahçe, İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. AEK Atina-Real Madrid, Borussia Dortmund-Real Betis, Porto-Napoli ve Leipzig-Manchester City karşılaşmaları da günün öne çıkan mücadeleleri arasında bulunuyor. Kritik karşılaşmaları takip etmek isteyen futbolseverler maçların başlama saatlerini ve yayıncı kuruluşlarını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe-Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte 4 Kasım 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri…
4 Kasım 2026 maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa futbolunun en önemli kulüp organizasyonunda dördüncü hafta mücadeleleri bugün oynanacak dokuz karşılaşmayla tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelirken Real Madrid, Arsenal, Manchester City ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın önemli takımları da sahaya çıkacak. Maç saatleri ve yayıncı kuruluşları karşılaşmaları canlı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi yayınlanacak? İşte 4 Kasım 2026 günün maçları ve canlı yayın kanalları…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA MAÇ PROGRAMI
4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dokuz karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe-Liverpool ve AEK Atina-Real Madrid mücadeleleri saat 20.45'te başlayacak. Diğer yedi karşılaşmada ise ilk düdük saat 23.00'te çalacak.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Liverpool maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.
4 KASIM 2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI VE YAYIN KANALLARI
20.45 | Fenerbahçe - Liverpool (TRT 1)
20.45 | AEK Atina - Real Madrid (tabii Spor)
23.00 | Borussia Dortmund - Real Betis (tabii Spor 2)
23.00 | Porto - Napoli (tabii Spor 3)
23.00 | PSV Eindhoven - Club Brugge (tabii Spor 5)
23.00 | Leipzig - Manchester City (tabii Spor)
23.00 | Lens - Como (tabii Spor 4)
23.00 | Slavia Prag - Arsenal (tabii Spor 1)
23.00 | Viking - Sabah (tabii Spor 6)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbol heyecanı yaşanacak.
Fethiyespor ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.