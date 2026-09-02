Çanakkale ve Kütahya’da deprem! 2 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

2 Eylül Çarşamba günü son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üsttü ve derinliği bilgileri paylaşılıyor. 2 Eylül verilerine göre Çanakkale ve Kütahya’da sarsıntılar meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi…