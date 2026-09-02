Çanakkale ve Kütahya’da deprem! 2 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?
Son dakika deprem haberleri, gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı sarsıntıların ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre 2 Eylül Çarşamba günü Çanakkale ve Kütahya'da 2 büyüklüğünde altında sarsıntılar meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu, kaç büyüklüğüde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba son dakika deprem haberleri…
2 Eylül Çarşamba günü son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üsttü ve derinliği bilgileri paylaşılıyor. 2 Eylül verilerine göre Çanakkale ve Kütahya’da sarsıntılar meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü saat 04:07'de Ege Denizi Çanakkale'de 2.0 ve saat 05:04'te Kütahya'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.09.02 05:43:20 37.1025 27.9043 2.4 -.- 1.6 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.09.02 05:21:02 39.2487 28.9670 5.7 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.02 05:04:23 38.9690 30.1800 10.7 -.- 2.1 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.09.02 04:46:50 38.3492 31.0592 5.4 -.- 1.7 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2026.09.02 04:07:41 39.5682 25.9875 10.8 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.09.02 04:04:29 39.8155 27.9228 5.3 -.- 1.8 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2026.09.02 03:55:36 39.1835 28.9213 9.2 -.- 1.9 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.02 03:55:22 39.2373 28.9797 16.4 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.02 03:48:53 39.1597 29.4715 11.7 -.- 1.1 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2026.09.02 03:41:49 39.1912 28.9782 20.8 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.02 03:02:45 38.0968 37.2905 2.6 -.- 1.5 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.02 02:55:24 36.6125 36.3903 6.6 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2026.09.02 02:27:38 39.1847 27.9832 9.7 -.- 1.9 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.09.02 02:15:54 40.5818 23.5760 5.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.09.02 01:51:45 40.7003 30.2978 9.4 -.- 1.0 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2026.09.02 01:21:08 38.0725 37.8722 10.2 -.- 1.3 -.- ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.09.02 00:57:57 37.9800 37.5010 5.0 -.- 1.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.09.02 00:44:06 39.2383 29.0077 4.3 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.09.02 00:41:41 39.5632 25.9680 7.8 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel