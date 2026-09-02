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        Haberler Bilgi Çanakkale ve Kütahya’da deprem! 2 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Çanakkale ve Kütahya’da deprem! 2 Eylül 2026 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

        Son dakika deprem haberleri, gün içerisinde meydana gelen irili ufaklı sarsıntıların ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre 2 Eylül Çarşamba günü Çanakkale ve Kütahya'da 2 büyüklüğünde altında sarsıntılar meydana geldi. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu, kaç büyüklüğüde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba son dakika deprem haberleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 06:38 Güncelleme:
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        2 Eylül Çarşamba günü son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üsttü ve derinliği bilgileri paylaşılıyor. 2 Eylül verilerine göre Çanakkale ve Kütahya’da sarsıntılar meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 2 Eylül 2026 Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 2 Eylül Çarşamba günü saat 04:07'de Ege Denizi Çanakkale'de 2.0 ve saat 05:04'te Kütahya'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-09-02 05:59:05 38.13567 38.641 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
        2026-09-02 05:34:12 39.36633 39.088 6.67 ML 1.1 Ovacık (Tunceli)
        2026-09-02 05:21:24 39.92217 39.123 6.75 ML 1.0 Refahiye (Erzincan)
        2026-09-02 05:21:01 39.25117 28.98017 7.03 ML 1.8 Simav (Kütahya)
        2026-09-02 05:20:15 38.23817 38.57867 7.0 ML 0.7 Battalgazi (Malatya)
        2026-09-02 05:16:04 40.14183 31.80017 6.87 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
        2026-09-02 05:04:23 38.9625 30.1655 9.49 ML 1.8 Altıntaş (Kütahya)
        2026-09-02 04:53:13 36.974 35.51017 6.99 ML 0.9 Sarıçam (Adana)
        2026-09-02 04:46:51 38.354 31.03283 5.42 ML 1.4 Yalvaç (Isparta)
        2026-09-02 04:17:29 39.24483 28.1025 9.65 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-02 04:07:42 39.57783 26.023 8.53 ML 1.8 Ege Denizi - [09.63 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-02 04:04:29 39.84333 27.86567 8.1 ML 1.2 Karesi (Balıkesir)
        2026-09-02 03:55:23 39.24583 28.98967 12.58 ML 1.7 Simav (Kütahya)
        2026-09-02 03:48:53 39.1355 29.48017 11.76 ML 1.1 Gediz (Kütahya)
        2026-09-02 03:47:52 37.07983 27.98217 6.97 ML 0.8 Milas (Muğla)
        2026-09-02 03:29:07 39.005 36.2645 7.0 ML 1.1 Akkışla (Kayseri)
        2026-09-02 03:18:02 39.23833 28.11283 7.23 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-02 03:16:29 37.743 35.65267 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
        2026-09-02 03:03:01 39.20083 28.07683 13.12 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-09-02 03:02:46 38.077 37.28583 10.78 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
        2026-09-02 02:55:25 36.62333 36.414 5.09 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay)
        2026-09-02 02:46:17 38.62767 39.68467 9.46 ML 0.9 Merkez (Elazığ)
        2026-09-02 02:27:37 39.20683 27.99833 11.89 ML 2.1 Akhisar (Manisa)
        2026-09-02 02:16:13 38.19333 38.487 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
        2026-09-02 01:26:42 37.943 28.80167 6.96 ML 0.8 Buharkent (Aydın)
        2026-09-02 01:21:08 38.11833 37.88567 12.06 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
        2026-09-02 01:17:37 39.9925 42.82367 15.46 ML 1.4 Kağızman (Kars)
        2026-09-02 00:57:58 37.98967 37.48767 7.05 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
        2026-09-02 00:44:06 39.23583 28.95883 11.64 ML 1.7 Simav (Kütahya)
        2026-09-02 00:41:42 39.56917 26.001 9.39 ML 1.6 Ege Denizi - [10.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
        2026-09-02 00:31:04 38.17317 36.477 14.91 ML 1.0 Göksun (Kahramanmaraş)
        2026-09-02 00:00:19 39.1385 28.18283 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.09.02 05:43:20 37.1025 27.9043 2.4 -.- 1.6 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
        2026.09.02 05:21:02 39.2487 28.9670 5.7 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.02 05:04:23 38.9690 30.1800 10.7 -.- 2.1 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.02 04:46:50 38.3492 31.0592 5.4 -.- 1.7 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
        2026.09.02 04:07:41 39.5682 25.9875 10.8 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.09.02 04:04:29 39.8155 27.9228 5.3 -.- 1.8 -.- HALKAPINAR-(BALIKESIR) İlksel
        2026.09.02 03:55:36 39.1835 28.9213 9.2 -.- 1.9 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.02 03:55:22 39.2373 28.9797 16.4 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.02 03:48:53 39.1597 29.4715 11.7 -.- 1.1 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.02 03:41:49 39.1912 28.9782 20.8 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.02 03:02:45 38.0968 37.2905 2.6 -.- 1.5 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.02 02:55:24 36.6125 36.3903 6.6 -.- 1.9 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
        2026.09.02 02:27:38 39.1847 27.9832 9.7 -.- 1.9 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) İlksel
        2026.09.02 02:15:54 40.5818 23.5760 5.2 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
        2026.09.02 01:51:45 40.7003 30.2978 9.4 -.- 1.0 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
        2026.09.02 01:21:08 38.0725 37.8722 10.2 -.- 1.3 -.- ALTINTOP-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
        2026.09.02 00:57:57 37.9800 37.5010 5.0 -.- 1.4 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.09.02 00:44:06 39.2383 29.0077 4.3 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.09.02 00:41:41 39.5632 25.9680 7.8 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        #Deprem
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        #AFAD
        #son depremler
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