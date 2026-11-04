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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2026 | Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2026 | Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

        Altın fiyatları 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altın 3 bin 950 dolar sınırına yaklaşırken gram altın 6 bin 350 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL oldu? İşte, 4 Kasım 2026 Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 06:39 Güncelleme:
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        4 Kasım Çarşamba günü altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesi altını destekleyen gelişmeler arasında yer alırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası ve ABD ara seçimlerinin sonuçları yatırımcıların odağında bulunuyor. Ons altındaki hareketlilik, döviz kuruyla birlikte yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıyor. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren güncel fiyatları araştırıyor. İşte, 4 Kasım 2026 altın alış-satış fiyatları…

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        ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ, DÜŞTÜ MÜ? PİYASADA SON DURUM

        Altın fiyatlarında son dönemdeki dalgalı seyir devam ediyor. 4 Kasım sabahında ons altındaki yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, erken Asya işlemlerinde yüzde 0,2 değer kazanarak 3.934,75 dolara yükseldi.

        Petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 1 gerileyerek dört haftanın en düşük seviyelerine yaklaşması, enflasyon endişelerinin hafiflemesine katkı sağladı. Bu gelişme, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutmak zorunda kalmayabileceği beklentisini güçlendirerek altın fiyatlarına destek verdi.

        Bununla birlikte yatırımcılar ABD ara seçimlerinin sonuçlarını ve açıklanacak istihdam verilerini bekliyor. Bu gelişmelerin Fed'in para politikası beklentileri üzerindeki etkisi, altının kısa vadeli yönü açısından önem taşıyor.

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        ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

        Altının yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında ABD Merkez Bankasının faiz politikası, doların seyri, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler bulunuyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve doların zayıflaması altına talebi artırabilen gelişmeler arasında yer alırken, faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

        4 Kasım itibarıyla ons altının 3 bin 950 dolar sınırına yaklaşması, küresel piyasadaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Yurt içinde ise gram altının seyrinde ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişim de etkili oluyor.

        Bu nedenle altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmaların devam etmesi mümkün. Yatırım kararlarında yalnızca günlük fiyat değişimlerine değil, küresel ekonomik gelişmelere ve piyasa beklentilerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

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        GRAM ALTIN NE KADAR, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

        Altın piyasasında 4 Kasım Çarşamba günü gram altın 6 bin 350 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Saat 04.36 itibarıyla serbest piyasa verilerinde gram altının satış fiyatı 6.356,31 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın 10.472,52 TL, yarım altın 20.976,87 TL, tam altın ise 41.762,74 TL seviyesinde bulunuyor.

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        Güncel altın fiyatları şöyle:

        Gram altın alış: 6.355,36 TL

        Gram altın satış: 6.356,31 TL

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        Çeyrek altın alış: 10.308,28 TL

        Çeyrek altın satış: 10.472,52 TL

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        Yarım altın satış: 20.976,87 TL

        Tam altın satış: 41.762,74 TL

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        Cumhuriyet altını satış: 42.781,35 TL

        Ons altın satış: 3.957,81 dolar

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