CANLI ALTIN FİYATLARI 4 KASIM 2026 | Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? Altın yükselecek mi, düşecek mi?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altının yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında ABD Merkez Bankasının faiz politikası, doların seyri, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler bulunuyor. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve doların zayıflaması altına talebi artırabilen gelişmeler arasında yer alırken, faizlerin yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

4 Kasım itibarıyla ons altının 3 bin 950 dolar sınırına yaklaşması, küresel piyasadaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Yurt içinde ise gram altının seyrinde ons altının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişim de etkili oluyor.

Bu nedenle altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmaların devam etmesi mümkün. Yatırım kararlarında yalnızca günlük fiyat değişimlerine değil, küresel ekonomik gelişmelere ve piyasa beklentilerine de dikkat edilmesi gerekiyor.