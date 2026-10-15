Canlı altın fiyatları 15 Ekim 2026: Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın düşecek mi, yükselecek mi?
Canlı altın fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 15 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinde 6 bin 585 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 142 dolar civarında bulunuyor. ABD enflasyon verileri ve doların seyri, altının fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacak. İşte, 15 Ekim 2026 alış-satış altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Altın fiyatlarında son günlerde görülen geri çekilmenin ardından gözler yeni işlem günündeki fiyat hareketlerine çevrildi. 14 Ekim'i düşüşle tamamlayan gram altın, 15 Ekim sabahında yeniden yükseliş gösterdi. Küresel piyasalarda ABD enflasyon verilerinin etkisiyle dalgalanan ons altın, yurt içinde gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte, 15 Ekim 2026 Perşembe güncel Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
Altın fiyatları, güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kaldı. Fed'in faizleri yüksek tutabileceği beklentisi de altına olan talebi sınırladı.
ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Altının yönünü ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz politikası ve doların seyri belirleyecek. Enflasyonun beklentilerin altında kalması altını destekleyebilirken yüksek gelmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.
GRAM ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?
Gram altın almayı düşünenlerin güncel fiyatların yanı sıra alış-satış farkını ve yatırım süresini de değerlendirmesi gerekiyor. Gün içindeki yükselişler kalıcı artış anlamına gelmediği gibi, her düşüş de yeni bir gerilemenin habercisi olmayabilir.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.152,71
4.153,34
GRAM ALTIN
6.594,71
6.595,67
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.551,04
1.783,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.2045,27
43.002,36
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.220,39
43.017,51
ATA ALTIN FİYATI
42.220,39
43.017,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90