Canlı altın fiyatları 15 Ekim 2026: Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN ZAMAN MI?

Gram altın almayı düşünenlerin güncel fiyatların yanı sıra alış-satış farkını ve yatırım süresini de değerlendirmesi gerekiyor. Gün içindeki yükselişler kalıcı artış anlamına gelmediği gibi, her düşüş de yeni bir gerilemenin habercisi olmayabilir.