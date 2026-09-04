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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL 2026: Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın arttı mı, artacak mı?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL 2026: Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın arttı mı, artacak mı?

        Altın fiyatları, ABD dolarının zayıflaması ve Hazine tahvil getirilerindeki düşüşün ardından sert bir yükselişe geçti. Son 3 haftanın dip seviyesini gören altın fiyatları, ABD'de açıklanan işsizlik maaşı verilerinin açıklanmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Peki, Altın fiyatları arttı mı, yükselecek mi? İşte, 4 Eylül 2026 Cuma Canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        1

        ONS altın fiyatları, ABD’de açıklanan ekonomik veriler ve doların zayıflamasıyla birlikte ivme kazandı. Son bir ayın dip fiyatını gören Ons altın dün kritik verilerin ardından yüzde 2,42 değer kazanarak 4.493 dolar seviyesine kadar yükseldi. Son dakika gelişmelerinin ardından yurt içi piyasada gram altın fiyatı, yüzde 2,46 primle 6.978 lira seviyesine ulaştı. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu ve altındaki artış sürecek mi? İşte, 4 Eylül 2026 altın fiyatları canlı alış-satış verileri…

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        ALTIN FİYATLARI KRİTİK VERİ SONRASI FIRLADI

        Piyasalarda açıklanan kritik ekonomik verinin ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle ons altın değer kazanırken, yükseliş yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın başta olmak üzere çeyrek altın ve diğer altın türlerinde hareketlilik görüldü.

        3

        GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

        Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yatırımcıların gündemine oturdu. Ons altındaki değer artışının etkisiyle gram altın fiyatı da yukarı yönlü hareket ederken, çeyrek altın fiyatında da yükseliş kaydedildi. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.965,32

        6.966,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.470,96

        4.471,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        11.144,36

        11.389,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.576,26

        45.420,20

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        44.744,00

        45.269,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        22.221,03

        22.781,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.581,38

        45.423,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        45.543,15

        46.699,36

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.782,93

        5.018,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.291,51

        6.514,03

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        GREMSE ALTIN FİYATI

        111.340,00

        112.755,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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