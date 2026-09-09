CANLI ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL 2026 | Gram altın düşüyor mu? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında 9 Eylül Çarşamba günü hafif geri çekilme öne çıkıyor. Gram altın 6 bin 780 TL bandında seyrederken ons altın 4 bin 350 dolar civarında bulunuyor. Piyasalarda ABD enflasyon verileri beklenirken, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklediği için düşüş şimdilik sınırlı kalıyor. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu ve altındaki düşüş sürecek mi? İşte, 9 Eylül 2026 altın fiyatları canlı alış-satış verileri…