CANLI ALTIN FİYATLARI 9 EYLÜL 2026 | Gram altın düşüyor mu? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın 6 bin 700 TL seviyesinin üzerinde seyrini sürdürürken, ons altında ise 4 bin 350 dolar bandı öne çıkıyor. Piyasalarda ABD verileri ve Fed'in faiz politikası fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Peki, Altın fiyatları düşüyor mu? İşte, 9 Eylül 2026 Çarşamba Canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…
Altın fiyatlarında 9 Eylül Çarşamba günü hafif geri çekilme öne çıkıyor. Gram altın 6 bin 780 TL bandında seyrederken ons altın 4 bin 350 dolar civarında bulunuyor. Piyasalarda ABD enflasyon verileri beklenirken, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak Orta Doğu'daki artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklediği için düşüş şimdilik sınırlı kalıyor. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu ve altındaki düşüş sürecek mi? İşte, 9 Eylül 2026 altın fiyatları canlı alış-satış verileri…
ALTIN FİYATLARINDA YÖN NE OLACAK?
Altın fiyatlarında bugün ons altın, dolar/TL kuru ve ABD ekonomisine ilişkin veriler belirleyici olacak. Piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gram ve çeyrek altında gün içinde fiyat değişimleri görülebilecek.
GRAM ALTIN FİYATI
9 Eylül Çarşamba günü gram altın 6 bin 786 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor. Gram altının yönünde ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketlilik belirleyici oluyor.
ALTIN/ONS FİYATI
Ons altın 4 bin 357 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD'den gelecek ekonomik verilerde ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentilerde.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın yeni günde 11 bin 250 TL seviyesinden satılıyor. Yarım ve tam altın fiyatlarında da ons altın ile kur hareketlerine bağlı değişimler takip ediliyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.667,17
44.491,83
TAM ALTIN FİYATI
43.887,00
44.416,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.770,36
22.319,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.677,20
44.501,54
ATA ALTIN FİYATI
45.087,45
46.222,96
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.708,70
4.930,90
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.170,89
6.387,77
GREMSE ALTIN FİYATI
109.213,00
110.618,00