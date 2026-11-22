CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 22 Kasım 2026 hafta sonu gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, 22 Kasım Pazar günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Doların güçlenmesi ve ABD faizlerindeki yükselişle baskı altında kalan altın piyasasında gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları araştırılıyor. Peki, altın fiyatları yeniden yükselişe geçecek mi, düşüş sürecek mi? İşte, 22 Kasım hafta sonu altın fiyatlarında son durum…
Altın piyasasında son dönemde yaşanan değer kaybı, yatırım kararlarını da etkiliyor. Küresel piyasalarda doların değer kazanması ve faiz beklentilerinin değişmesi, ons altın üzerinde baskı oluştururken yurt içinde gram altın fiyatları da bu hareketlilikten etkileniyor. Peki, Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 22 Kasım 2026 canlı altın fiyatları…
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında küresel ekonomik gelişmeler ve para politikalarına ilişkin beklentiler bulunuyor. Küresel ekonomide paranın maliyetinin artmasının altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Doların değer kazanması ve ABD'de faizlerin yükselmesi, yatırımcıların değerli metallere olan talebini etkileyen temel gelişmeler arasında yer alıyor. Küresel enflasyona ilişkin endişeler de altın piyasasındaki fiyat hareketlerinde etkili oluyor.
ALTINDA 3 BİN 500 DOLAR SEVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?
Ons altındaki gerilemenin ardından piyasada kritik destek seviyeleri yakından izleniyor. Ons altında 3 bin 500 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğu belirtilirken bu seviyenin aşağı yönlü kırılabileceği öngörülüyor. Altın fiyatlarında zaman zaman tepki yükselişleri görülse de mevcut ekonomik koşulların aşağı yönlü hareketi desteklediği değerlendirmesi yapılıyor.
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği, doların küresel piyasalardaki seyri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentilerle yakından ilişkili. Doların güçlenmesi ve faizlerin yüksek seyretmesi altın üzerinde baskı oluştururken, piyasalardaki gelişmeler değerli metallerin yönünü belirlemeye devam ediyor. Ons altındaki 3 bin 500 dolar seviyesi öne çıkıyor. Bu seviyenin korunup korunamayacağı, altın piyasasının önümüzdeki dönemdeki seyri açısından önem taşıyor.
22 KASIM GRAM, ÇEYREK, YARIM VE TAM ALTIN FİYATLARI
22 Kasım 2026 Pazar günü güncel piyasa verilerine göre altın türlerinde alış ve satış fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN
ÇEYREK ALTIN
YARIM ALTIN
CUMHURİYET ALTINI
ONS ALTIN
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*Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebildiğinden, işlem öncesinde güncel alış-satış rakamlarının kontrol edilmesi gerekiyor.