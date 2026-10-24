Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları, şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı merak ediliyor. Büyük ikramiye için kupon hazırlayanlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yöneliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen olup olmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği araştırılıyor. Çekilişin ardından Joker ve SüperStar sonuçları da belli oldu. Peki, 24 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime çıktı? İşte 24 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto'nun 24 Ekim 2026 Cumartesi günü çekiliş heyecan yaşandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde kazandıran numaralar ve ikramiye tutarları araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından Milli Piyango Online üzerinden kupon kontrolü yapılmaya başlandı. Peki, 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye devretti mi? İşte 24 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
24 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.
İşte Sayısal Loto sonuçları...
10 - 29 - 43 - 48 - 69 - 79
JOKER 41 + SÜPERSTAR 44
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (169.541.231,82 ₺) devretti
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Oyuncular, çekiliş tarihi veya kupon bilgileriyle sonuç ekranına erişim sağlayabiliyor.
Resmi sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgileri ve kupon detayları görüntülenebiliyor. Sonuç sorgulamalarının yalnızca resmi platformlar üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.