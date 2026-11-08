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        Haberler Bilgi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 7 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 7 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto 7 Kasım 2026 Cumartesi tarihli çekilişi sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanmak için kupon dolduranlar, Sayısal Loto sonuçları öğrenmek amacıyla sorgulama ekranına yöneldi. Çekilişte 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve büyük ikramiyenin devredip devretmediği de merak konusu oldu. Joker ve SüperStar sonuçları da talihliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 7 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, 6 bilen oldu mu? İşte 7 Kasım Cumartesi Sayısal Loto sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişinin ardından gözler kazanan numaralara çevrildi. 7 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişle birlikte büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar açıklandı. Çekilişe katılanlar, kuponlarını kontrol etmek için Milli Piyango sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, 7 Kasım Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime çıktı? İşte 7 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

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        7 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Kasım 2026 Cumartesi tarihli çekiliş sonuçları açıklandı.

        19 - 20 - 35 - 65 - 73 - 82

        JOKER 57 + SÜPERSTAR 55

        Sayısal Loto büyük ikramiye (214.021.675,85 ₺) devretti.

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        SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.

        Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor

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        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        SÜPERSTAR NEDİR?

        SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

        Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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