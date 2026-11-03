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        Haberler Bilgi Çocuktan Al Haberi ile tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıkan Çitos Efe’nin son hali sosyal medyanın diline düştü

        Çocuktan Al Haberi ile tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıkan Çitos Efe’nin son hali sosyal medyanın diline düştü

        Bir dönem televizyon ekranlarının en çok konuşulan çocuklarından biri olan Çitos Efe, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Bakanlığın da bir dönem ailesini uyardığı Efe Koçyiğit'in son paylaşımları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        2016 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Efe Koçyiğit, namıdiğer Çitos Efe aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Kendine özgü konuşması, sevimli tavırları ve yemeklere olan düşkünlüğüyle hafızalara kazınan Çitos Efe, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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        Çitos Efe'nin çocuk yaşta kazandığı şöhret, bir dönem farklı tartışmaları da beraberinde getirmişti. Televizyon programında sık sık yemek yemesi ve kilosuyla gündeme gelen Efe için dönemin yetkilileri de devreye girmişti.

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        Çocukların ekran aracılığıyla ekonomik açıdan istismar edilmesinin önüne geçilmesi ve Efe'nin sağlığının korunması amacıyla ailesi uyarılmıştı. Özellikle obezite riski konusunda yapılan değerlendirmeler, o dönem kamuoyunun dikkatini çekmişti.

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        Bir süre gözlerden uzak kalan Efe Koçyiğit, oyunculuğa adım atarak Show TV'nin Rüya Gibi dizisinde rol almıştı. Çocuk yaşta tanınan isim, böylece farklı bir projeyle yeniden ekranlarda yer bulmuştu.

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        Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Çitos Efe, son görüntülerindeki değişimiyle takipçilerinin dikkatini çekti. Paylaşımları gören bazı kullanıcılar Efe'nin kilosuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

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        Sosyal medyada "Sağlığı için acil müdahale edilmeli.", "Gittikçe kilo almış." ve "Bu kadar kilo iyi değil." şeklinde yorumlar yapıldı.

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        Çitos Efe'nin son hali kısa sürede gündem olurken, geçirdiği değişim de merak konusu haline geldi.

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        #son hali
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