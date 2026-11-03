Çocuktan Al Haberi ile tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıkan Çitos Efe’nin son hali sosyal medyanın diline düştü

2016 yılında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Efe Koçyiğit, namıdiğer Çitos Efe aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Kendine özgü konuşması, sevimli tavırları ve yemeklere olan düşkünlüğüyle hafızalara kazınan Çitos Efe, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.