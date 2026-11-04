Çölde kendi kendine hareket eden kayalar, kan açan buzullar... Bilim insanlarının bile yıllarca çözemediği 4 doğa mucizesi!
Dünyanın bazı bölgelerinde öyle doğa olayları yaşanıyor ki görenler karşılaştıkları manzaraya inanmakta güçlük çekiyor. Gökyüzünü saatlerce aydınlatan şimşekler, çölde kendi kendine hareket eden kayalar ve buzulların arasından akan kan kırmızısı sular... Peki, bu sıra dışı görüntülerin ardında hangi doğa olayları var?
Doğa, zaman zaman görenleri hayrete düşüren manzaralar ortaya çıkarıyor. Dünyanın farklı noktalarında karşılaşılan bazı doğa olayları, yalnızca belirli coğrafi koşulların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Kimi zaman gökyüzü saatlerce şimşeklerle aydınlanırken kimi zaman bembeyaz buzulların arasından kırmızı renkli sular akıyor. İlk bakışta gerçek dışı gibi görünen bu görüntülerin arkasında ise doğanın şaşırtıcı işleyişi bulunuyor. İşte dünyanın farklı bölgelerinde karşılaşılan ve görenleri kendine hayran bırakan 4 sıra dışı doğa olayı...
VENEZUELA'DA GECELERİ GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN ŞİMŞEKLER
Venezuela'daki Maracaibo Gölü çevresi, dünyanın en dikkat çekici yıldırım noktalarından biri olarak biliniyor. Catatumbo Şimşekleri olarak adlandırılan bu doğa olayı sırasında gökyüzü, özellikle geceleri arka arkaya çakan şimşeklerle aydınlanıyor.
Bu bölgeyi sıra dışı kılan ise yıldırımların aynı coğrafyada son derece sık tekrarlanması. Araştırmalara göre Maracaibo Gölü çevresinde yıldırımlı fırtınalar yılın yaklaşık 297 gününde görülebiliyor.
Bunun arkasında gölün sıcak ve nemli havası ile çevresindeki dağlık alanların oluşturduğu hava akımları bulunuyor. Farklı sıcaklıklardaki hava kütlelerinin karşılaşması, gök gürültülü fırtınaların oluşmasını kolaylaştırıyor. Böylece gökyüzü, gecenin karanlığında adeta ışık gösterisine dönüşüyor.
ANTARKTİKA'DA KAN GİBİ KIRMIZI AKAN BUZUL
Antarktika'nın bembeyaz buzulları arasında karşılaşılan bir görüntü, görenleri şaşkına çeviriyor. Taylor Buzulu'nun ucundan sızan koyu kırmızı renkli su, bölgeye adeta kanayan bir buzul görünümü veriyor.
Blood Falls (Kan Şelalesi) olarak bilinen bu oluşum, ilk bakışta kan akıyormuş izlenimi yaratsa da arkasında doğal bir kimyasal süreç bulunuyor.
Kırmızı rengin kaynağı, demir bakımından zengin tuzlu su. Buzulun altından yüzeye ulaşan bu su, havayla temas ettiğinde demirin oksitlenmesiyle kırmızımsı bir renk alıyor. Buzların arasından süzülen bu sıra dışı akıntı, Antarktika'nın en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri olarak öne çıkıyor.
HİÇBİR İNSAN DOKUNMADAN HAREKET EDEN KAYALAR
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda bulunan Racetrack Playa, uzun yıllar boyunca bilim insanlarının merakını uyandıran bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki kayalar, arkalarında metrelerce uzanan izler bırakarak yer değiştiriyor. Üstelik bu hareketi gerçekleştiren kayaların başında herhangi bir insan bulunmuyor.
Uzun süre gizemini koruyan bu olay, 2014 yılında yayımlanan bilimsel araştırmayla açıklığa kavuştu. Araştırmacılar, kış aylarında oluşan ince buz tabakalarının parçalanarak rüzgarın etkisiyle hareket ettiğini ve bu sırada kayaları yavaşça ittiğini gözlemledi.
Böylece çölün ortasında kendi kendine ilerliyormuş gibi görünen kayaların arkasındaki mekanizma ortaya çıktı. Hareketin gerçekleşmesi için su, buz ve hafif rüzgarın bir araya gelmesi yeterli oluyor.
BOLİVYA'DA GÖKYÜZÜNÜ YERE İNDİREN DEV AYNALI ÇÖL
Bolivya'daki Salar de Uyuni, dünyanın en büyük tuz düzlüklerinden biri. Ancak burayı asıl ilgi çekici hale getiren özellik, yağışlı dönemde ortaya çıkan eşsiz görüntüsü.
Yağmur sularının tuz düzlüklerinin üzerinde birikmesiyle yüzey ince bir su tabakasıyla kaplanıyor. Son derece düz olan bu yüzey, uygun hava koşullarında gökyüzünü yansıtarak devasa bir aynaya dönüşüyor.
Bulutlar, dağlar ve insanlar sanki gökyüzünde değil de yerin üzerinde duruyormuş gibi görünüyor. Bu etkileyici manzara, bölgeyi dünyanın en dikkat çekici doğal yansıma alanlarından biri haline getiriyor.
Yağışlı dönemde ortaya çıkan bu görüntü, doğanın bazen en sıra dışı manzaraları oluşturmak için yalnızca suya ve ışığa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.