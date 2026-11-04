Çölde kendi kendine hareket eden kayalar, kan açan buzullar... Bilim insanlarının bile yıllarca çözemediği 4 doğa mucizesi!

Uzun süre gizemini koruyan bu olay, 2014 yılında yayımlanan bilimsel araştırmayla açıklığa kavuştu. Araştırmacılar, kış aylarında oluşan ince buz tabakalarının parçalanarak rüzgarın etkisiyle hareket ettiğini ve bu sırada kayaları yavaşça ittiğini gözlemledi.

Böylece çölün ortasında kendi kendine ilerliyormuş gibi görünen kayaların arkasındaki mekanizma ortaya çıktı. Hareketin gerçekleşmesi için su, buz ve hafif rüzgarın bir araya gelmesi yeterli oluyor.