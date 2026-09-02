Çöpe gidecek sanılıyordu, yola karıştırıldı: 4,5 ton plastik bakın neye dönüştü
Teksas'ta 2026 yılında yapılan bir yol çalışmasında 4,5 ton atık plastik yeniden kullanıldı. Yaklaşık 1,6 kilometrelik yolun yapımında kullanılan plastik, petrol bazlı bitümün yüzde 8 ila 10'unun yerine geçti.
Dünya genelinde her yıl 400 milyon tondan fazla plastik üretilirken, geri dönüşüm sistemleri bu devasa miktarın yalnızca küçük bir bölümünü işleyebiliyor. Plastik atıkların yaklaşık yüzde 9'u geri dönüştürülürken, geri kalanı çöplüklere gönderiliyor, yakılıyor ya da çevreye karışıyor. Bu soruna dikkat çeken yeni bir uygulama ise Teksas'ta hayata geçirildi. 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmada, 4,5 ton atık plastik yaklaşık 1,6 kilometrelik yolun yapımında kullanıldı.
ATIK PLASTİK YOL YAPIMINDA KULLANILDI
Teksas'ta 2026 yılında gerçekleştirilen yol çalışmasında 4,5 ton atık plastik yaklaşık 1,6 kilometrelik asfaltın yapımında kullanıldı. Böylece plastik atıklar, yol yapımında yeniden değerlendirilmiş oldu.
PETROL BAZLI MALZEMENİN BİR KISMI DEĞİŞTİRİLDİ
Geri dönüştürülmüş plastik, asfaltın yapımında kullanılan petrol bazlı bitümün yüzde 8 ila 10'unun yerine geçti. Uygulama, yol yapımında kullanılan bazı petrol türevi malzemelerin azaltılmasını sağladı.
PLASTİK ATIK SORUNUNA FARKLI BİR ÇÖZÜM
Dünya genelinde her yıl 400 milyon tondan fazla plastik üretiliyor. Ancak bu plastiğin yalnızca yaklaşık yüzde 9'u geri dönüştürülebiliyor. Geri kalan plastikler ise çöplüklere gönderiliyor, yakılıyor veya çevreye karışıyor.
MİLYONLARCA TON PLASTİK ÇÖPLÜKLERE GİDİYOR
ABD verilerine göre 2018 yılında yaklaşık 27 milyon ton plastik atık çöplüklere gönderildi. Teksas'taki çalışma ise giderek büyüyen plastik atık sorununa farklı bir kullanım alanı üzerinden çözüm arayışını gündeme taşıdı.