Çöpe gidecek sanılıyordu, yola karıştırıldı: 4,5 ton plastik bakın neye dönüştü

Dünya genelinde her yıl 400 milyon tondan fazla plastik üretilirken, geri dönüşüm sistemleri bu devasa miktarın yalnızca küçük bir bölümünü işleyebiliyor. Plastik atıkların yaklaşık yüzde 9'u geri dönüştürülürken, geri kalanı çöplüklere gönderiliyor, yakılıyor ya da çevreye karışıyor. Bu soruna dikkat çeken yeni bir uygulama ise Teksas'ta hayata geçirildi. 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmada, 4,5 ton atık plastik yaklaşık 1,6 kilometrelik yolun yapımında kullanıldı.