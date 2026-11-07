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        Haberler Bilgi Çorum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Çorum FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak ligde çıkış yakalamayı hedefliyor. Ev sahibi Çorum FK ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek haftayı avantajlı kapatmak istiyor. Futbolseverler ise Çorum FK - Fenerbahçe maçının tarihini ve maç saatini araştırmaya başladı. Peki, Çorum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Çorum FK-Fenerbahçe maçının başlama saati ve canlı yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 20:50 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Peki, Çorum FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Çorum FK - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

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        ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

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        ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN ve TOD platformları üzerinden takip edebilecek.

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        EKSİKLER

        Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.

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