Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve canlı izle seçeneklerini araştırıyor. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki takım da sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Peki, Çorum FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Çorum FK - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...