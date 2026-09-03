Cuma hutbesi konusu 4 Eylül 2026: İşte Diyanet ile Cuma hutbesinin tam metni
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4 Eylül 2026 Cuma günü camilerde okunacak Cuma hutbesinin konusu belli oldu. Bu haftaki Cuma hutbesinde "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konusu ele alınacak. Hutbede, Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) güzel ahlakı ve insanlara örnek olan davranışları anlatılacak. Müslümanlara doğruluk, hayâ, iyilik, yardımlaşma ve kardeşlik gibi ahlaki değerlerin önemi hatırlatılacak. Cuma namazı öncesinde okunacak hutbede aileden ticarete, eğitimden sosyal hayata kadar yaşamın her alanında güzel ahlakın önemine dikkat çekilecek. Peki 4 Eylül 2026 Cuma hutbesinin konusu nedir? İşte bu haftaki Cuma hutbesinde ele alınacak konu ve hutbede verilecek mesajlar...
Cuma günü camilere gidecek milyonlarca Müslüman, bu haftanın Cuma hutbesinde hangi konunun işleneceğini merak ediyor. Diyanet'in yayımladığı hutbede, Hazreti Muhammed'in güzel ahlakı ve Müslümanlara bıraktığı ahlaki miras ön plana çıkarılıyor. Hutbede, iman ile güzel ahlakın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca toplumda huzur ve barışın sağlanması için sevgi, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekiliyor. Peki Cuma hutbesi konusu nedir, 4 Eylül 2026 Cuma hutbesinde hangi mesajlar verilecek? İşte bu haftanın Cuma hutbesinin konusu ve öne çıkan mesajları...
4 EYLÜL 2026 CUMA HUTBESİNİN KONUSU NEDİR?
4 Eylül 2026 Cuma hutbesinin konusu “Peygamberimiz ve Güzel Ahlak” olarak belirlendi. Hutbede, Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) Cenâb-ı Hakk'ın “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” övgüsüne mazhar olduğu hatırlatılıyor. Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakının yalnızca kendi dönemine ait bir örneklik olmadığı, bütün insanlık için yol gösterici mesajlar taşıdığı vurgulanıyor.
İşte Cuma hutbesinin tam metni:
PEYGAMBERİMİZ VE GÜZEL AHLAK
Ey Fahr-i Kâinat Efendimiz!
Veladetinin sene-i devriyesinde, “Ne mutlu beni görmeden iman edenlere” diyerek müjdelediğin kardeşlerin olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ümmetin olmakla şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Salât ü selâm, tahiyyât ü ikrâm, her türlü ihtirâm sana, âline ve ashabına olsun.
Aziz Müminler!
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Cenâb-ı Hakk’ın “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” övgüsüne mazhar olan, ilahî mesajın nasıl hayat bulacağını gösteren bir kılavuzdur. Ve onun ahlakı, yaşadığı çağda kalan ya da uzaktan hayranlık duyulan bir örneklikten ibaret değildir. Efendimiz (s.a.s)’in rahmet mesajlarında bütün insanlık için hikmetler vardır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s) buyurdular ki: “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” Yine buyurdular ki: “Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür… Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür…” Ve yine buyurdular ki: “Her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır; İslam ahlakının özü hayâdır.”
Kıymetli Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s), iki cihan saadetinin yolunu “Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacaktır” hadis-i şerifleriyle göstermiştir. İman ile ahlakın birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız” sözleriyle vurgulamıştır. Toplumsal huzur ve barışı sağlamanın yöntemini ise, “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun” uyarısıyla bizlere öğretmiştir.
Değerli Müminler!
Ailede, eğitimde, iş ve ticarette, hâsılı hayatın her alanında insanlığı iyiliğe ulaştıracak tüm hasletleri Resûl-i Ekrem (s.a.s) haber vermektedir. “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah’ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır” ayet-i kerimesi, bu hakikati bizlere hatırlatmaktadır. O, işçiye hak ettiği ücreti teri kurumadan ödememizi emretmekte, komşumuz açken tok olarak uyumaktan bizleri nehyetmektedir. “Bir yetimin başını okşadın mı? Bir muhtacı doyurdun mu? Bir hastayı ziyaret ettin mi?” gibi sorularla da ahlaki sorumluluklarımızı bizlere hatırlatmaktadır.
Aziz Müslümanlar!
Bugün; maddeyi önceleyip manayı öteleyen, görünür olmayı yegâne hedef hâline getiren, fâni olanı bâkiye, yalanı hakikate tercih eden anlayış, hepimizi derinden etkilemektedir. Böylesi bir ortamda artık kendimizle yüzleşmeliyiz. Peygamberimiz (s.a.s)’in güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhu ile temsil ettiği nebevî ahlakını hayatımıza yansıtmalıyız. Unutmayalım ki; insan onuruna layık bir hayat yaşamanın yolu, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in cihanşümul ahlakını tanımaktan ve ona sımsıkı sarılmaktan geçmektedir.
Yüce Rabbimizden niyazımız, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu duasıdır: “Allah’ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur.