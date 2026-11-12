Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet Cuma hutbesi tam metni ve konusu

        Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet Cuma hutbesi tam metni ve konusu

        Cuma namazı öncesinde cuma hutbesi konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin konusunu "Dijital Mecralarda Ahlak" olarak belirledi. Bu haftaki hutbede internet, sosyal medya ve dijital platformların kullanımında dikkat edilmesi gereken ahlaki sorumluluklar ele alınacak. Özellikle sosyal medyada doğru bilgi paylaşımı, özel hayatın korunması, mahremiyet ve kul hakkı gibi konuların önemine dikkat çekilecek. Dijital dünyanın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte ahlaki değerlerin sanal ortamlarda da korunması gerektiği vurgulanacak. Peki, 13 Kasım Cuma hutbesinin konusu nedir, hutbede hangi mesajlar verilecek? İşte Diyanet'in bu haftaki cuma hutbesi konusu ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 21:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan haftanın cuma hutbesinde dijital mecraların bilinçli ve ahlaklı kullanılması üzerinde durulacak. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların, yorumların ve dijital ortamdaki davranışların da kişinin ahlaki sorumluluğunun bir parçası olduğu hatırlatılacak. Özellikle yalan haber, iftira, gıybet, hakaret ve insanların özel hayatını ihlal eden paylaşımlara karşı uyarılar öne çıkacak. İnternet kullanımında doğruluk, güvenilirlik, saygı ve mahremiyet ilkelerinin önemine dikkat çekilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte 13 Kasım 2026 Cuma hutbesinin tam metni...

        2

        13 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Kasım 2026 Cuma hutbesinin konusunu “Dijital Mecralarda Ahlak” olarak açıkladı. Bu haftaki hutbede dijital dünyanın sunduğu imkânların yanı sıra beraberinde getirdiği ahlaki sorumluluklar da gündeme taşınacak.

        İnternet ve sosyal medya kullanımında doğruluktan ayrılmamak, başkalarının haklarına saygı göstermek ve mahremiyeti korumak hutbenin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

        3

        İŞTE CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ

        DİJİTAL MECRADA AHLAK

        Muhterem Müslümanlar!

        İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, “sosyal medya” adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.

        Sevgili Gençler!

        Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkân hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları; tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını, ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde “Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter” buyurmaktadır.

        4

        Kıymetli Anneler ve Babalar!

        Değerli Kardeşlerim!

        Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın hayatın gerçeklerinden uzaklaşmasına, dikkatlerinin dağılmasına ve faydasız içeriklerle vakit kaybetmesine yol açabilmektedir. Ancak şu hususu asla unutmayalım ki; her birimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumakla ve onlara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmekle sorumluyuz.

        Aziz Müminler!

        Yüce Rabbimiz, “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur” uyarısında bulunmaktadır. Bize düşen; Cenâb-ı Hakk’ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek; söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır.

        5

        Kardeşlerim!

        Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, evlatlarımıza bırakacağımız hatıralardan bizleri mahrum bırakabilmektedir.

        Hutbemizi, bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: “Kurtuluşa eren müminler, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Galatasaray divan kurulunda Osimhen krizi: Cem Dizdar "kronik" açıklamasını yorumladı!

        Galatasaray divan kurulunda yaşanan Osimhen tartışması ve kulüp yönetimine yöneltilen eleştiriler stüdyoda değerlendiriliyor. Osimhen'in sakatlığıyla ilgili "kronik" ifadesi ve ardından gelen düzeltme, Eşref Hamamcıoğlu'nun borçlanma eleştirisi, Türk futbolunda adil rekabet ve harcama dengesi, kulüp...
        #Cuma hutbesi
        #Cuma Hutbesi konusu
        #diyanet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti