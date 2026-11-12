Cuma hutbesi konusu belli oldu! Diyanet Cuma hutbesi tam metni ve konusu
Cuma namazı öncesinde cuma hutbesi konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Kasım 2026 tarihli cuma hutbesinin konusunu "Dijital Mecralarda Ahlak" olarak belirledi. Bu haftaki hutbede internet, sosyal medya ve dijital platformların kullanımında dikkat edilmesi gereken ahlaki sorumluluklar ele alınacak. Özellikle sosyal medyada doğru bilgi paylaşımı, özel hayatın korunması, mahremiyet ve kul hakkı gibi konuların önemine dikkat çekilecek. Dijital dünyanın günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte ahlaki değerlerin sanal ortamlarda da korunması gerektiği vurgulanacak. Peki, 13 Kasım Cuma hutbesinin konusu nedir, hutbede hangi mesajlar verilecek? İşte Diyanet'in bu haftaki cuma hutbesi konusu ve merak edilen ayrıntılar...
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan haftanın cuma hutbesinde dijital mecraların bilinçli ve ahlaklı kullanılması üzerinde durulacak. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların, yorumların ve dijital ortamdaki davranışların da kişinin ahlaki sorumluluğunun bir parçası olduğu hatırlatılacak. Özellikle yalan haber, iftira, gıybet, hakaret ve insanların özel hayatını ihlal eden paylaşımlara karşı uyarılar öne çıkacak. İnternet kullanımında doğruluk, güvenilirlik, saygı ve mahremiyet ilkelerinin önemine dikkat çekilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesi konusu nedir? İşte 13 Kasım 2026 Cuma hutbesinin tam metni...
13 KASIM 2026 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Kasım 2026 Cuma hutbesinin konusunu “Dijital Mecralarda Ahlak” olarak açıkladı. Bu haftaki hutbede dijital dünyanın sunduğu imkânların yanı sıra beraberinde getirdiği ahlaki sorumluluklar da gündeme taşınacak.
İnternet ve sosyal medya kullanımında doğruluktan ayrılmamak, başkalarının haklarına saygı göstermek ve mahremiyeti korumak hutbenin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.
İŞTE CUMA HUTBESİNİN TAM METNİ
DİJİTAL MECRADA AHLAK
Muhterem Müslümanlar!
İletişim teknolojilerinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde, beşeri ve toplumsal ilişkilerimiz, “sosyal medya” adı verilen sanal mecralarda şekillenmeye başladı. Bilginin saniyeler içinde yayıldığı, kimliklerin dijital maskelerin arkasına gizlendiği, doğru ile yanlışı ayırmanın hayli zorlaştığı bu mecralar, bütün dünyada ahlaki erozyonun yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yaşadığımız bu gelişmeler ve değişimler, sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmeyi, dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeyi bizlere vazife kılmaktadır.
Sevgili Gençler!
Hak ve hakikatin daha fazla insana ulaştırılması adına dijital mecraları etkin bir şekilde kullanmak hem çağın sunduğu imkân hem de gerekliliktir. Ne var ki değerlerini başkalarının beğenileriyle ölçen kimi insanlar, sosyal medya sebebiyle özünden kopabilmekte, beğenilme arzusuna kapılabilmekte, gösteriş ve tüketimin esiri haline gelebilmektedir. Bu ortamların sunduğu görünmezlik hissi de bazı insanları; tecessüs, yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara sevk edebilmektedir. Oysa ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir gönül, haysiyeti korunması gereken bir insan vardır. Mümin, gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da ilkeli, tutarlı ve kontrollü hareket etmelidir. Söz ve davranışlarını, ahlaki bir süzgeçten geçirdikten sonra dijital mecralarda paylaşmalıdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bir hadis-i şeriflerinde “Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter” buyurmaktadır.
Kıymetli Anneler ve Babalar!
Değerli Kardeşlerim!
Dijital dünyanın bilinçsiz kullanımı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. Sosyal medyada geçirilen uzun saatler, evlatlarımızın hayatın gerçeklerinden uzaklaşmasına, dikkatlerinin dağılmasına ve faydasız içeriklerle vakit kaybetmesine yol açabilmektedir. Ancak şu hususu asla unutmayalım ki; her birimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumakla ve onlara bilinçli teknoloji kullanımı konusunda rehberlik etmekle sorumluyuz.
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimiz, “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur” uyarısında bulunmaktadır. Bize düşen; Cenâb-ı Hakk’ın hepimizi murakabe ettiğinin bilinciyle hareket etmek; söylediğimiz sözlerin, paylaştığımız bilgilerin ve yaptığımız yorumların doğuracağı sonuçları hesaba katmaktır. Dijital mecraları samimiyetin, kardeşliğin, hakikatin ve güzel ahlakın yayılmasına vesile kılmaktır.
Kardeşlerim!
Belki bu hutbeyi dinlerken bile gözlerimiz telefon ekranlarına hapsolabiliyor; zihnimiz, sanal akışın gürültüsünden söylenenleri duyamayabiliyor. Bu sözlerimi; siz kıymetli kardeşlerimi kırmak için değil, bir farkındalık oluşturmak için ifade ediyorum. Zira avucumuzdaki ekranlar, farkına varmadan vaktimizin çoğunu alırken; yanı başımızdaki bir sohbetin bereketinden, ailemizle paylaşacağımız muhabbetten, evlatlarımıza bırakacağımız hatıralardan bizleri mahrum bırakabilmektedir.
Hutbemizi, bir ayet-i kerimenin mealiyle bitiriyoruz: “Kurtuluşa eren müminler, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.”