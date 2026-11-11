İstanbul'da, dizi ve film setlerine gidip, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek çalışanları tehdit eden; para isteyen bir şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Son olarak bir dizinin Beykoz'daki setini hedef alan şüpheliler, çalışanlardan para ve araç talep etti. Asayiş Şube ... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, dizi ve film setlerine gidip, "Sokağın hakkını vereceksiniz. Boğazını keseriz" diyerek çalışanları tehdit eden; para isteyen bir şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Son olarak bir dizinin Beykoz'daki setini hedef alan şüpheliler, çalışanlardan para ve araç talep etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 4 şüpheli yakalandı Daha Az Göster