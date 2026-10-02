DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar sorgulama ekranı

2026 DGS ek tercih süreci, ana yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin ek yerleştirme takvimini duyurmasıyla birlikte tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve başvuru tarihleri de netlik kazanacak. Üniversitelerden gelecek kontenjan bilgilerinin ardından adaylar, tercih sürecine ilişkin resmi ayrıntılara ÖSYM’nin duyuruları üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2026 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, takvim belli oldu mu, ek tercih kılavuzu erişime açıldı mı? İşte ek yerleştirme sürecine ilişkin son durum...