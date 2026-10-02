DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? 2026 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanlar sorgulama ekranı
2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ana yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de ilan edildi. İlk yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar ile ek tercih dönemini değerlendirmek isteyenler şimdi ÖSYM'nin yayımlayacağı takvimi bekliyor. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlara yönelik süreç gündemin ilk sıralarına taşındı. Peki, 2026 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte DGS ek tercih sürecine ilişkin merak edilenler...
2026 DGS ek tercih süreci, ana yerleştirmelerde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin ek yerleştirme takvimini duyurmasıyla birlikte tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve başvuru tarihleri de netlik kazanacak. Üniversitelerden gelecek kontenjan bilgilerinin ardından adaylar, tercih sürecine ilişkin resmi ayrıntılara ÖSYM’nin duyuruları üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2026 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, takvim belli oldu mu, ek tercih kılavuzu erişime açıldı mı? İşte ek yerleştirme sürecine ilişkin son durum...
DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2026 DGS ek tercih takvimi için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ana yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlandı.
Geçen yıl DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2025’te açıklanmış, ek tercih süreci ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülmüştü. Önceki yılın takvimi dikkate alındığında, 2026 DGS ek tercih işlemlerinin de Ekim ayının ilk günlerinde başlaması öngörülüyor.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2026 DGS ek yerleştirme kılavuzu henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte kılavuzun yayımlanması ve adayların tercih sürecine ilişkin ayrıntılara erişebilmesi bekleniyor.
DGS EK TERCİHLERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
2026 DGS ek tercih başvurularının ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Adayların tercih ekranına ulaşabilmek için T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekecek. Tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin tüm ayrıntılar ise 2026-DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nun yayımlanmasıyla netleşecek.
DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?
Üniversite kayıtlarının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ÖSYM’ye iletilmesi bekleniyor. Bu bilgilerin toplanmasının sonrasında ek yerleştirme kılavuzu hazırlanacak ve adayların tercih yapabileceği programlar ilan edilecek.