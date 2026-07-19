DGS SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, nasıl, nereden indirilir?
Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı, 19 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Saat 12.30 itibarıyla sona eren sınavın ardından adayların gündeminde soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanacağı tarih yer aldı. Sınavdaki yanıtlarını kontrol etmek isteyen binlerce kişi, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı beklemeye başladı. Peki, 2026 DGS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı, nasıl indirilir? İşte DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranına ilişkin ayrıntılar…
Lisans programlarına geçiş hedefleyen ön lisans mezunları, 2026 Dikey Geçiş Sınavı için 19 Temmuz Pazar günü sınav salonlarında yerini aldı. ÖSYM tarafından ülke genelinde uygulanan sınav, saat 12.30’da sona erdi. Oturumun tamamlanmasıyla birlikte adaylar bu kez soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Verdiği yanıtları kontrol ederek puan tahmininde bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM’den gelecek duyuruya odaklandı. Peki, 2026 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime ne zaman açılacak? İşte sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak edilenler…
DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
DGS 2026 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanmasının ardından soru ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz."
DGS 2026 SORU VE CEVAPLARI NASIL İNDİRİLİR?
DGS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. Adaylar ÖSYM AİS adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün boyunca erişebilecek.
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