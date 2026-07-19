Lisans programlarına geçiş hedefleyen ön lisans mezunları, 2026 Dikey Geçiş Sınavı için 19 Temmuz Pazar günü sınav salonlarında yerini aldı. ÖSYM tarafından ülke genelinde uygulanan sınav, saat 12.30’da sona erdi. Oturumun tamamlanmasıyla birlikte adaylar bu kez soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Verdiği yanıtları kontrol ederek puan tahmininde bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM’den gelecek duyuruya odaklandı. Peki, 2026 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime ne zaman açılacak? İşte sorgulama ekranı ve konuya ilişkin merak edilenler…