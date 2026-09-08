DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM ile DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
Dikey Geçiş Sınavı (2026 DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile 2026-2027 DGS üniversite kayıtları için takvim belli oldu. DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirtilen tarih aralığında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, ÖSYM ile DGS üniversite kayıt tarihleri 2026-2027 takvimi!
Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını 8 Eylül’de erişime açtı. Tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler DGS üniversite kayıtlarına odaklandı. ÖSYM yaptığı açıklamada DGS üniversite kayıt tarihleri 2026-2027 bilgisine de yer vermişti. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2026-2027 DGS üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…
2026 DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) tercih sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2026?
2026 DGS kayıt tarihleri belli oldu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DGS ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN?
Elektronik kayıtlar 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
DGS KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı
2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Vesikalık fotoğraf
5. Transkript (onaylı)
6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)
7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.
(Yukarıda sayılan belgeler üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilir.)