DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM ile DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını 8 Eylül’de erişime açtı. Tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler DGS üniversite kayıtlarına odaklandı. ÖSYM yaptığı açıklamada DGS üniversite kayıt tarihleri 2026-2027 bilgisine de yer vermişti. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2026-2027 DGS üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…