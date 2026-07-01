DOA depozito geri dönüşüm nedir? Pet şişe geri dönüşüm makinesi nerede var, ne kadar veriyor?

BAKAN KURUM: ‘KULLAN AT’ DEVRİ BİTTİ, ‘AL KULLAN DÖNÜŞTÜR’ BAŞLADI

Depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti: Artık ‘al kullan at’ devri bitti. Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımız ve COP31 Başkanlığı ile birlikte tüm dünyaya bir mesaj veriyor, dolayısıyla biz mesajımızı en iyi uygulama örneklerini yaparak göstermek zorundayız. Yani bu kaynakların sonsuz olmadığı bakışıyla bilinciyle çalışmak zorundayız. ‘Al kullan at’ devri bitti. ‘Al kullan dönüştür’ başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız.

“YILDA 25 MİLYAR AMBALAJI GERİ TOPLAYACAĞIZ”

Bu uygulamayla yıllık 30 milyar TL ekonomiye katkı sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum, “Yılda 25 milyar ambalajı geri toplayacağız ve üretime istihdama bir hammadde olarak bu ürünleri geri vereceğiz. Enerji, emisyon bir sürü kazanım var. çocuklarımıza gençlerimize hep ne diyoruz? ‘Biz sizin için bu mücadeleyi veriyoruz.’ Dolayısıyla onlara iyi bir gelecek sunabilmek adına da bu işi çok çok önemsiyoruz” dedi.

Ürünlerden ilave bir depozito ücreti almayacaklarının altını çizen Kurum, sürecin takipçisi olacaklarını, üreticilerin ödediği katılım ve toplama bedellerinin vatandaşlara 1 lira olarak iade edileceğini söyledi.