DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM ZİYARET SAATLERİ: Bugün Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi? 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı bugün kaça kadar açık, gişeler saat kaçta kapanıyor?

Antalya'da COP31'de bir sayı öne çıkıyor: 35. COP31'in enerji gündeminde "35'e 35" var. Uzmanlara göre, "35'e 35" hedefi iddialı ancak ulaşılabilir. Bu başarılırsa iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra enerji güvenliği ve ekonomik açıdan da kritik önemde olan elektrifikasyonun artırılması için ... Daha Fazla Göster

Antalya'da COP31'de bir sayı öne çıkıyor: 35. COP31'in enerji gündeminde "35'e 35" var. Uzmanlara göre, "35'e 35" hedefi iddialı ancak ulaşılabilir. Bu başarılırsa iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra enerji güvenliği ve ekonomik açıdan da kritik önemde olan elektrifikasyonun artırılması için küresel çapta büyük bir adım atılacak.Peki herkesin konuştuğu "35'e 35" ne demek? Daha Az Göster