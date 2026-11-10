DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM ZİYARET SAATLERİ: Bugün Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi? 10 Kasım Dolmabahçe Sarayı bugün kaça kadar açık, gişeler saat kaçta kapanıyor?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmeyi planlayan vatandaşlar, bu özel günde girişlerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım'a özel bir ziyaret uygulaması yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 10 Kasım 2026'da Dolmabahçe Sarayı'na giriş ücretli mi, ücretsiz mi? Ziyaretçilerden bilet alınacak mı, hangi saatlerde ziyaret edilebilecek? İşte Milli Saraylar tarafından açıklanan ziyaret programına ilişkin detaylar…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler, bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını gündemine aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği ve hayata veda ettiği sarayda, anma günü kapsamında vatandaşlara ücretsiz ziyaret imkanı sunulup sunulmayacağı araştırılıyor. Bu kapsamda, "10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı ücretsiz mi, bugün saat kaça kadar açık?" sorularının cevabı haberimizde...
10 KASIM BUGÜN DOLMABAHÇE SARAYI ÜCRETSİZ Mİ?
Beşiktaş'ta yer alan Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Milli Saraylar Başkanlığının açıkladığı uygulamaya göre, 10 Kasım'da sarayı ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerden giriş ücreti alınmayacak. Ancak anma günü nedeniyle sarayın ziyarete açık bölümlerinde normal günlerden farklı bir program uygulanacak. Söz konusu ücretsiz ziyaret hakkı, Milli Saraylar Başkanlığının 15 Mayıs 2026 tarihli Ziyaret Usul ve Esasları doğrultusunda gerçekleştirilecek.
10 KASIM 2026 DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ
Milli Saraylar Başkanlığının paylaştığı genel ziyaret takviminde Dolmabahçe Sarayı'nın gişe işlemleri saat 09.00'da başlıyor, 17.00'de sona eriyor. Ancak 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde düzenlenecek özel program nedeniyle ziyaret saatlerinde değişikliğe gidilebiliyor.
2026 yılına ilişkin anma gününe özel giriş ve çıkış saatlerini içeren ayrı bir duyuru henüz paylaşılmadığından, sarayı ziyaret etmeyi planlayanların Millî Saraylar Başkanlığının resmî açıklamalarını takip etmesi önem taşıyor. Ayrıca ziyaret günü sarayda yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmelerin dikkate alınması gerekiyor.