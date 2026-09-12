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        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 11 Eylül 2026 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 11 Eylül 2026 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        11 Eylül 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan programların reyting sonuçları izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Yeni bölüm diziler, yarışmalar ve gündüz kuşağı programlarının ekrana geldiği gecede, hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor. ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert, TV8'de MasterChef Türkiye ve Kanal D'de Kuralsız Sokaklar izleyiciyle buluşurken gözler Total ve AB gruplarındaki sıralamaya çevrildi. Peki, 11 Eylül 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte günün en çok izlenen yapımları ve reyting sıralamasına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Televizyon dünyasında 11 Eylül 2026 Cuma akşamının izlenme oranları belli olup olmadığı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gün boyunca ekrana gelen dizi, yarışma ve programların ardından hangi yapımın en fazla izleyiciye ulaştığı merak ediliyor. ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert, TV8’de MasterChef Türkiye ve Kanal D’de Kuralsız Sokaklar’ın yayınlandığı gecede, Total ve AB gruplarındaki sıralama araştırılıyor. Peki, 11 Eylül 2026 Cuma reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte günün reyting sonuçları ve programların izlenme sıralaması...

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        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        11 Eylül 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        Dünün reyting sonuçlarına göre TV8' ekranlara gelen MasterChef Türkiye tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

        ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise tüm kategorilerde ikinci oldu.

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        11 EYLÜL 2026 CUMA ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        3. Kuralsız Sokaklar – Kanal D

        4. Ozan Gündoğdu ile Now Ana – NOW

        5. Tuzlu Kahve (TKR) – Star TV

        6. Esra Erol'da – ATV

        7. Sevdan Bir Ateş (TKR) – Show TV

        8. Show Ana Haber – Show TV

        9. MasterChef Türkiye Özet – TV8

        10. ATV Ana Haber – ATV

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        11 EYLÜL 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        3. Kuralsız Sokaklar – Kanal D

        4. Ozan Gündoğdu ile Now Ana – NOW

        5. Show Ana Haber – Show TV

        6. Tuzlu Kahve (TKR) – Star TV

        7. Kuralsız Sokaklar Özet – Kanal D

        8. Esra Erol'da – ATV

        9. MasterChef Türkiye Özet – TV8

        10. Sevdan Bir Ateş (TKR) – Show TV

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        11 EYLÜL 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        3. Esra Erol'da – ATV

        4. Ozan Gündoğdu ile Now Ana – NOW

        5. Kuralsız Sokaklar – Kanal D

        6. ATV Ana Haber – ATV

        7. Sevdan Bir Ateş (TKR) – Show TV

        8. Tuzlu Kahve (TKR) – Star TV

        9. ATV Gün Ortası – ATV

        10. Show Ana Haber – Show TV

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