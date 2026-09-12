DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 11 Eylül 2026 Cuma ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Televizyon dünyasında 11 Eylül 2026 Cuma akşamının izlenme oranları belli olup olmadığı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gün boyunca ekrana gelen dizi, yarışma ve programların ardından hangi yapımın en fazla izleyiciye ulaştığı merak ediliyor. ATV’de Müge Anlı ile Tatlı Sert, TV8’de MasterChef Türkiye ve Kanal D’de Kuralsız Sokaklar’ın yayınlandığı gecede, Total ve AB gruplarındaki sıralama araştırılıyor. Peki, 11 Eylül 2026 Cuma reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte günün reyting sonuçları ve programların izlenme sıralaması...