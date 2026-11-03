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        Haberler Bilgi DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralamasında kaçıncı oldu?

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralamasında kaçıncı oldu?

        2 Kasım Pazartesi reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Haftanın ilk gününde yaşanan reyting rekabetinin ardından gözler Total, AB ve ABC1 sıralamasına çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi? Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye kaçıncı oldu? İşte 2 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 13:46 Güncelleme:
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        2 Kasım 2026 reyting sonuçları, pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması da reyting yarışında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliği elde eden Uzak Şehir'in bu haftaki performansı merak ediliyor. İzleyiciler, 2 Kasım Pazartesi günü en çok izlenen dizinin hangisi olduğunu ve hangi yapımın zirveye yerleştiğini araştırıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 2 Kasım 2026 reyting sonuçları ve geçen haftanın sıralaması…

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        2 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı.

        Total reyting sıralamasında Uzak Şehir birinci, Altı Üstü İstanbul ikinci, Uzak Şehir (Özet) üçüncü oldu.

        AB kategorisinde Uzak Şehir ilk sırada yer alırken Uzak Şehir (Özet) ikinci, Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü sıraya yerleşti.

        ABC1 kategorisinde ise Uzak Şehir birinci, Altı Üstü İstanbul ikinci, Uzak Şehir (Özet) üçüncü oldu.

        İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar;

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        2 KASIM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 Uzak Şehir Kanal D

        2 Altı Üstü İstanbul ATV

        3 Uzak Şehir (Özet) Kanal D

        4 Esra Erol'da ATV

        5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        6 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

        7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        8 ATV Ana Haber ATV

        9 Kanal D Ana Haber Kanal D

        10 MasterChef Türkiye TV8

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        2 KASIM 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 Uzak Şehir Kanal D

        2 Uzak Şehir (Özet) Kanal D

        3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        4 Altı Üstü İstanbul ATV

        5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        6 Evlilik Güzeldir TRT 1

        7 MasterChef Türkiye TV8

        8 Esra Erol'da ATV

        9 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

        10 Kanal D Ana Haber Kanal D

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        2 KASIM 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 Uzak Şehir Kanal D

        2 Altı Üstü İstanbul ATV

        3 Uzak Şehir (Özet) Kanal D

        4 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

        5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

        6 Esra Erol'da ATV

        7 Altı Üstü İstanbul (Özet) ATV

        8 MasterChef Türkiye TV8

        9 ATV Ana Haber ATV

        10 Evlilik Güzeldir TRT 1

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