DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul ve MasterChef Total, AB ve ABC1 sıralamasında kaçıncı oldu?

2 Kasım 2026 reyting sonuçları, pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışması da reyting yarışında yer aldı. Geçtiğimiz hafta Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliği elde eden Uzak Şehir'in bu haftaki performansı merak ediliyor. İzleyiciler, 2 Kasım Pazartesi günü en çok izlenen dizinin hangisi olduğunu ve hangi yapımın zirveye yerleştiğini araştırıyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 2 Kasım 2026 reyting sonuçları ve geçen haftanın sıralaması…