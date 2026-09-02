Dünyanın en iyi torreznosu burada seçiliyor: 5 bin kişilik kasabada tarih fışkırıyor
İspanya'nın Soria bölgesindeki El Burgo de Osma, dünyanın en iyi torreznosunun seçildiği yarışmayla gastronomi tutkunlarını ağırlıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı kasaba, yarışmanın yanı sıra gotik katedrali, tarihi surları ve kalesiyle yüzyıllık geçmişini bugüne taşıyor.
Pazar sabahı katedralin karşısındaki salonda 12 aşçı, İspanya’nın geleneksel lezzeti torreznonun en iyisi olmak için yarışırken jüri tadım yapıyor. Yarışmanın düzenlendiği yaklaşık 5 bin nüfuslu El Burgo de Osma ise yalnızca gastronomisiyle değil, kısa bir yürüyüşle keşfedilebilen tarihi yapıları ve yüzyıllara uzanan dokusuyla da dikkat çekiyor.
20 DAKİKADA TARİHİ MERKEZİ GEZİLEBİLİYOR
İspanya’nın Soria bölgesinin batısında yer alan El Burgo de Osma, Ucero ve Abión nehirlerinin buluştuğu noktada bulunuyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı yerleşim, küçük olmasına rağmen zengin tarihi mirasıyla öne çıkıyor.
Tarihi merkezi yürüyerek yaklaşık 20 dakikada keşfetmek mümkün. Puerta de San Miguel’den başlayan rota, eski sokaklar ve meydanlar üzerinden katedrale kadar uzanıyor.
CALLE MAYOR TARİHİ DOKUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
El Burgo de Osma’nın en bilinen noktalarından biri Calle Mayor. Taş sütunların taşıdığı kemerlerle çevrili cadde, geçmişte çiftçi ve zanaatkarların ürünlerini sattığı alanlardan biriydi.
Bugün ise cadde boyunca mağaza, bar ve restoranlar yer alıyor. Calle Mayor, tarihi yapılarla çevrili Plaza Mayor’a açılıyor.
TARİHİ YAPILAR BUGÜN DE KULLANILIYOR
Plaza Mayor çevresinde 18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen neoklasik belediye binası ile eski San Agustín Hastanesi bulunuyor. İki kuleli tarihi hastane, günümüzde sergi alanı olarak kullanılıyor.
Bölgedeki dikkat çekici yapılardan biri de eski Santa Catalina Üniversitesi. Geçmişte felsefe, tıp, hukuk ve teoloji eğitiminin verildiği bina, bugün otel ve termal tesis olarak hizmet veriyor.
KATEDRALDE YÜZYILLARIN İZLERİ BULUNUYOR
El Burgo de Osma’nın simgesi olan katedralin yapımına 1232 yılında başlandı. Gotik yapı, yıllar içinde yapılan değişikliklerle farklı mimari dönemlerin izlerini bir arada taşıyor.
Rönesans detayları ve 18. yüzyıla tarihlenen barok kulesi, katedralin dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.
KATEDRALDE 1086 TARİHLİ EL YAZMASI BULUNUYOR
Katedralin içindeki San Pedro de Osma lahdi 1258 yılına tarihleniyor. Lahdin üzerinde azizin hayatı ve mucizeleri kabartmalarla anlatılıyor.
Katedralin önemli eserlerinden biri de 1086 tarihli Beato de El Burgo de Osma. 72 minyatür bulunan el yazması, yapının tarihi hazineleri arasında gösteriliyor.
SURLAR VE KALE GEÇMİŞTEN İZLER TAŞIYOR
yüzyılda inşa edilen surların tamamı günümüze ulaşmamış olsa da Puerta de San Miguel, bazı sur bölümleri ve kule kalıntıları ayakta duruyor.
Ucero Nehri’nin karşısındaki tepede ise Osma Kalesi yer alıyor. Günümüzde görülen dış bölüm ve su kulesi, 15. yüzyılın ikinci yarısına tarihleniyor.
ANTİK KENT DE ROTANIN BİR PARÇASI
El Castro bölgesinde Keltiberler dönemine uzanan Uxama Argaela antik kenti bulunuyor. Daha sonra Romalıların kontrolüne giren yerleşim, Astorga ile Zaragoza arasındaki yol üzerinde önemli bir noktada yer alıyordu.
DÜNYANIN EN İYİ TORREZNOSU BURADA SEÇİLİYOR
“El Mejor Torrezno del Mundo”, yani Dünyanın En İyi Torreznosu yarışmasının finali, katedralin karşısındaki Palacio del Virrey’de yapılıyor.
İspanya’nın farklı bölgelerinde ocak ve şubat aylarında düzenlenen elemelerin ardından mart ayında finale geçiliyor. Finalde 12 aşçı, en iyi torrezno unvanını almak için yarışıyor.
YARIŞMANIN ÖDÜLÜ EV SAHİBİNDE KALMIYOR
Yarışmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, ev sahibi El Burgo de Osma’nın yıllardır birincilik elde edememesi. Buna rağmen etkinlik, her yıl yerleşime ziyaretçi çekiyor ve tarihi merkezin hareketlenmesini sağlıyor.
Torrezno, yarışma dışında da bölgenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip. Calle Mayor’daki barlarda içeceklerin yanında servis edilirken restoranların menülerinde de yer alıyor.
YEREL MUTFAK TORREZNOYLA SINIRLI DEĞİL
El Burgo de Osma’da mevsimine göre boletus ve níscalos mantarları, av etleri, pirinçli morcilla, kuzu ve süt domuzu gibi farklı lezzetler de öne çıkıyor.
Bölgenin geleneksel kurabiyelerinden paciencias ise yemek sonrasında kahvenin yanında servis ediliyor.
1974’TEN BU YANA GELENEK SÜRÜYOR
El Burgo de Osma’nın gastronomi kültüründe Matanza Günleri de önemli bir yere sahip. 1974 yılında başlayan etkinlik, bölgenin mutfak geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.
Etkinliğin ortaya çıkışı ise bir yemek yarışmasına dayanıyor. Yarışmadaki yemeklerin büyük bölümünde domuz eti kullanıldığının fark edilmesiyle geleneğin temelleri atılıyor.
KASABANIN ÇEVRESİNDE DE ÇOK SAYIDA ROTA VAR
El Burgo de Osma çevresinde tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan farklı noktalar da bulunuyor. Cañón del Río Lobos Tabiat Parkı, La Fuentona, Calatañazor ve Gormaz bunlar arasında yer alıyor.
Küçük bir yerleşim olmasına rağmen El Burgo de Osma; dünyanın en iyi torreznosunun arandığı yarışması, tarihi katedrali, surları, kalesi ve antik yerleşimleriyle dikkat çekiyor. Tarihi merkezinin kısa bir yürüyüşle keşfedilebilmesi de bölgeyi farklı kılan ayrıntılar arasında yer alıyor.