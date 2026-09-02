Dünyanın en iyi torreznosu burada seçiliyor: 5 bin kişilik kasabada tarih fışkırıyor

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ EV SAHİBİNDE KALMIYOR

Yarışmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, ev sahibi El Burgo de Osma’nın yıllardır birincilik elde edememesi. Buna rağmen etkinlik, her yıl yerleşime ziyaretçi çekiyor ve tarihi merkezin hareketlenmesini sağlıyor.

Torrezno, yarışma dışında da bölgenin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip. Calle Mayor’daki barlarda içeceklerin yanında servis edilirken restoranların menülerinde de yer alıyor.