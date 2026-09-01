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        Haberler Bilgi Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında! Uzun yaşam için tek bir şeyden uzak duruyor

        Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında! Uzun yaşam için tek bir şeyden uzak duruyor

        Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 117 yaşına basarak bir yaşını daha geride bıraktı. Uzun yaşamının sırrı sorulduğunda verdiği kısa yanıt ise dikkat çekti: Kimseyle tartışmamak. Ancak bu sözün, ilk bakışta göründüğünden çok daha önemli bir devamı var. Yıllar boyunca edindiği yaşam deneyimini birkaç kelimeyle anlatan yaşlı kadının tavsiyesi, sakin bir hayatın önemine işaret ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 01:30 Güncelleme:
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        Ethel Caterham geçen cuma 117 yaşına girdi. Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı, doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla geçirdi. Bu yaşa nasıl ulaştığı sorulduğunda verdiği yanıt yıllardır değişmiyor. Hayatı boyunca kimseyle tartışmamış.

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        Hiç tartışmamak hikâyenin yarısı

        Caterham, ABC News'e gönderdiği açıklamada uzun yaşamını "çatışmasız" bir tutuma bağladı. Ama açıklamanın daha az konuşulan bir yarısı daha var. Hiç tartışmamış olsa da nadiren taviz vermiş. Kavgadan kaçınmak, onun için dediğinden vazgeçmek demek değil. Sürekli tartışmadan ama boyun da eğmeden yaşamak, kulağa geldiği kadar kolay bir denge değil.

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        Doğduğunda tahtta bambaşka biri vardı

        Caterham, 21 Ağustos 1909'da Birleşik Krallık'ta, sekiz çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. O gün İngiltere tahtında bugünkü kralın büyük-büyük dedesi oturuyordu. Gençliğinde seyahat tutkusu vardı ve bu tutku onu ta Hindistan'a kadar taşıdı. Orada bir İngiliz ailenin yanında dadılık yaptı ve bu iş ona alt kıtayı üç yıl boyunca gezme fırsatı verdi. Eşi Norman'la da Hindistan'da tanıştı. Norman, İngiliz Ordusu'nda binbaşıydı. Eşinden tam 50 yıl daha uzun yaşadı. İki kızını da geride bıraktı. Bugün üç torunu ve beş torun çocuğunun ilgisiyle yaşıyor.

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        Dünyanın en yaşlı insanı kim oldu?

        Caterham bu unvanı bir başkasından devraldı. Guinness Rekorlar Kitabı'nın en yaşlı yaşayan insan olarak tanıdığı Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas 116 yaşında hayatını kaybedince, sıra ona geldi. O günden beri listenin en tepesinde bulunuyor. Doğum gününün ardından ABC News'e e-postayla kısa bir açıklama gönderdi. Bu yıl birçok ilki bir arada yaşadığını, bir lamayı okşamaktan Kral'ın elini tutmaya kadar uzanan anları anlattı. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla çok güzel bir gün geçirdiğini söyledi. "Gelecek yılın neler getireceğini görmeyi dört gözle bekliyorum" diye ekledi.

        Şimdilik unvan onda ve bu yaşta hâlâ yeni "ilk"lerin peşinde.

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