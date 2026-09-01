Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında! Uzun yaşam için tek bir şeyden uzak duruyor

Dünyanın en yaşlı insanı kim oldu?

Caterham bu unvanı bir başkasından devraldı. Guinness Rekorlar Kitabı'nın en yaşlı yaşayan insan olarak tanıdığı Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas 116 yaşında hayatını kaybedince, sıra ona geldi. O günden beri listenin en tepesinde bulunuyor. Doğum gününün ardından ABC News'e e-postayla kısa bir açıklama gönderdi. Bu yıl birçok ilki bir arada yaşadığını, bir lamayı okşamaktan Kral'ın elini tutmaya kadar uzanan anları anlattı. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla çok güzel bir gün geçirdiğini söyledi. "Gelecek yılın neler getireceğini görmeyi dört gözle bekliyorum" diye ekledi.

Şimdilik unvan onda ve bu yaşta hâlâ yeni "ilk"lerin peşinde.