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        Haberler Bilgi Ehliyet yaşı 17’ye mi düştü? Türkiye’de B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır, yaş sınırı değişti mi?

        Ehliyet yaşı 17’ye mi düştü? Türkiye’de B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır, yaş sınırı değişti mi?

        Ehliyet yaş sınırı, Avrupa'da genç sürücülere yönelik düzenlemelerin gündeme gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye'de de ehliyet yaşının düşürüldüğüne yönelik iddialar gündeme gelirken gözler Ehliyet yaşı 17'ye mi düştü, kaç oldu? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, Türkiye'de B sınıfı ehliyet yaşına ilişkin son gelişmeler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Ehliyet yaşı 17’ye mi düştü, B sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır soruları, otomobil kullanmak isteyen gençlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'da 17 yaşındaki sürücülere yönelik uygulamaların yeniden tartışılması, Türkiye'deki ehliyet yaş sınırına ilişkin araştırmaları da artırdı. Sürücü belgesi almak isteyen adaylar, yaş şartlarında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmadığını ve hangi ehliyet sınıflarının kaç yaşında alınabildiğini araştırıyor. Türkiye'de geçerli olan mevzuat ise sürücü belgesi sınıflarına göre farklı yaş koşulları öngörüyor. Peki, Ehliyet yaşı 17’ye mi düştü?

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        EHLİYET YAŞI 17’YE Mİ DÜŞTÜ?

        Türkiye’de ehliyet alma yaşının genel olarak 17’ye düşürüldüğüne ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Avrupa ülkelerinde 17 yaşındaki gençlerin otomobil kullanmasına yönelik uygulamaların gündeme gelmesi, Türkiye’de de benzer bir değişiklik yapıldığı iddialarını beraberinde getirdi. Ancak mevcut Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre B sınıfı ehliyet için yaş sınırı 18. Dolayısıyla 17 yaşındaki adaylar otomobil ehliyeti alamıyor. Sürücü belgesi yaş şartı, kullanılacak aracın türüne ve ehliyet sınıfına göre değişiyor.

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        B SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

        Otomobil ve kamyonet kullanmak isteyenlerin alması gereken B sınıfı ehliyet için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranıyor. Adayların sürücü kursuna kayıt ve ehliyet başvuru işlemlerinde bu yaş koşulunu karşılaması gerekiyor.

        B sınıfının yanı sıra A2 sınıfı motosiklet, F sınıfı traktör ve G sınıfı iş makinesi ehliyetlerinde de asgari yaş sınırı 18 olarak uygulanıyor.

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        17 YAŞINDA HANGİ EHLİYETLER ALINABİLİR?

        17 yaşını dolduran kişiler, belirli motosiklet ve araç sınıfları için sürücü belgesi alabiliyor. Ancak bu hak otomobil kullanma yetkisi vermiyor.

        Ehliyet sınıflarına göre asgari yaş şartları şöyle:

        M sınıfı: 16 yaş

        A1 sınıfı: 16 yaş

        B1 sınıfı: 16 yaş

        A2 sınıfı: 18 yaş

        B sınıfı: 18 yaş

        F sınıfı: 18 yaş

        G sınıfı: 18 yaş

        Bu nedenle 17 yaşındaki bir aday, diğer başvuru koşullarını da karşılaması halinde M, A1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alabiliyor.

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        2027 EHLİYET FİYATI NE KADAR OLACAK?

        2027 yılında ehliyet almayı planlayan adayların gündeminde sürücü kursu ücretleri ve resmi başvuru giderleri de bulunuyor. Yeni yılda kurs ücretleri, sınav bedelleri ve ehliyet harçlarında değişiklik yaşanması bekleniyor.

        Mevcut 2026 tarifesinde B sınıfı ehliyet harcı 6 bin 754 TL, A1 ve A2 sınıfı motosiklet ehliyeti harcı ise 2 bin 240 TL olarak uygulanıyor. Ehliyet için alınan değerli kağıt bedeli de 1.690 TL.

        2027 yılına ait kesin ücretler açıklandığında sürücü adaylarının ödeyeceği toplam tutar da netleşecek. Sürücü kursu ücreti, sınav bedeli, harç ve değerli kağıt bedeli toplam ehliyet maliyetini oluşturuyor.

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        #ehliyet
        #17 yaş
        #Ehliyet yenileme
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