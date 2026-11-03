Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekim enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TÜİK'in duyurusuyla birlikte aylık TÜFE değişimi, yıllık enflasyon oranı, on iki aylık ortalamalara göre değişim gibi detaylar belli olacak. Ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı. Peki Ekim 2026 enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak?