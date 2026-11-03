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        Haberler Bilgi Ekonomi Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve enflasyon beklentisi ne yönde?

        Ekim enflasyon oranı 2026: TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve enflasyon beklentisi ne yönde?

        TÜİK tarafından her ay yayımlanan enflasyon verileri, ekonomik beklentiler açısından belirleyici rol oynuyor. Ekim enflasyon oranıyla birlikte kira zammı da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı ekim ayı tüketici enflasyonu öncesinde ekonomistlerin tahminleri merak ediliyor. Eylül ayında aylık TÜFE yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşmişti. Peki, 206 Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta ve enflasyon beklentisi ne yönde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 00:57 Güncelleme:
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        Ekim enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. TÜİK'in duyurusuyla birlikte aylık TÜFE değişimi, yıllık enflasyon oranı, on iki aylık ortalamalara göre değişim gibi detaylar belli olacak. Ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı. Peki Ekim 2026 enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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        TÜİK EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon verisi 3 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

        EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        Ekim enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında yer aldı.

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,20) eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor.

        Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,64 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 1,84 artmıştı.

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        GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

        TÜİK’in Eylül 2026 enflasyon verilerini ilan etmesiyle birlikte, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Ekim 2026 kira artış tavan oranı %31,49 olarak kayıtlara geçmişti.

        #enflasyon oranı
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