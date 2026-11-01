ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM | Kimler devlet desteğinden yararlanamayacak? 2027 Elektrik tüketim limiti kaç TL, yeni tarife ne zaman yürürlüğe girecek?

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ LİMİT NE KADAR OLDU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketiminde Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. EPDK’nın aldığı kararla mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 2027 yılında 3 bin kWh olarak uygulanacak. Böylece 2026 yılı için 4 bin kWh olarak belirlenen limit, 2027 itibarıyla bin kWh azaltılmış olacak.

Yeni limit, yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken abonelerinin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil edilmesinin önünü açacak.

Kurumun açıklamasına göre yeni limit, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine ve yaklaşık 820 TL'lik faturaya karşılık geliyor.