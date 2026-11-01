ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM | Kimler devlet desteğinden yararlanamayacak? 2027 Elektrik tüketim limiti kaç TL, yeni tarife ne zaman yürürlüğe girecek?
Elektrik faturalarında milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2027 yılında geçerli olacak yıllık elektrik tüketim limitini düşürdü. Yeni düzenlemeyle yaklaşık 6,5 milyon mesken abonesinin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olması bekleniyor. Peki, elektrik faturalarında yeni limit kaç TL, kimler devlet desteğinden yararlanamayacak? Yeni elektrik tarifesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 2027 elektrik faturası düzenlemesine ilişkin merak edilenler…
Elektrik faturalarında 2027 yılı itibarıyla milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken aboneleri için uygulanan yıllık elektrik tüketim limitinde değişikliğe gitti. Yeni kararla birlikte belirlenen tüketim sınırına ulaşan aboneler, devlet destekli elektrik tarifesinden çıkarılarak elektriği gerçek maliyeti üzerinden kullanacak. Düzenlemenin ardından yeni tüketim sınırı ve uygulamanın başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2027 elektrik tüketim limiti kaç kWh oldu, elektrik faturalarında yeni sınır kaç TL? Kimler devlet desteğinden yararlanamayacak, yeni tarife ne zaman başlayacak? İşte elektrik faturalarında yeni döneme ilişkin merak edilenler…
ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ LİMİT NE KADAR OLDU?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketiminde Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. EPDK’nın aldığı kararla mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim limiti 2027 yılında 3 bin kWh olarak uygulanacak. Böylece 2026 yılı için 4 bin kWh olarak belirlenen limit, 2027 itibarıyla bin kWh azaltılmış olacak.
Yeni limit, yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken abonelerinin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil edilmesinin önünü açacak.
Kurumun açıklamasına göre yeni limit, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine ve yaklaşık 820 TL'lik faturaya karşılık geliyor.
ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ KİMLER İÇİN KALKACAK?
Yeni uygulamayla yıllık elektrik tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri, devlet destekli tarifeden çıkarılabilecek.
İkili anlaşması bulunmayan ve belirlenen tüketim sınırına ulaşan abonelere, geçiş süresinin ardından elektrik enerjisinin gerçek maliyetini yansıtan yüksek tüketimli son kaynak tarifesi uygulanacak. EPDK, düzenlemenin ulusal tarifede herhangi bir değişiklik içermediğini vurguladı.
6,5 MİLYON ELEKTRİK ABONESİ ETKİLENECEK
Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunuyor. EPDK'nın hesaplamalarına göre yeni düzenlemeyle yaklaşık 6,5 milyon abonenin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olması bekleniyor. Bu sayı, toplam mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sine karşılık geliyor.
YENİ ELEKTRİK TARİFESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni tüketim limiti 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak yüksek tüketimli tarifeye geçişte abonelerin yıllık tüketim sınırını hangi ay aştığı dikkate alınacak.
EPDK'nın açıklamasına göre 2026 veya 2027 yılında yıllık 3 bin kWh sınırını aşan ve ikili anlaşma yapmamış aboneler için yeni tarife, limitin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününde uygulanmaya başlayacak. Bu nedenle bütün aboneler aynı tarihte yeni tarifeye geçmeyecek.
Örneğin, 2026 yılı tüketimi Ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte ilk kez 3 bin kWh'yi aşan bir mesken abonesine yeni tarife 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak. Limitin Aralık 2026'da aşılması halinde ise uygulama 1 Mart 2027'de başlayacak.
2026 yılı tüketimi 3 bin kWh'nin altında kalan, ancak 2027 yılında bu sınırı aşan aboneler için de aynı kural geçerli olacak. Örneğin, limitin Haziran 2027'de düzenlenen faturayla aşılması durumunda yüksek tüketimli tüketici tarifesi 1 Eylül 2027'den itibaren uygulanacak.
ELEKTRİKTE YENİ DÜZENLEMEDEN KİMLER MUAF OLACAK?
EPDK, bazı abone gruplarının yeni tüketim limitinden etkilenmeyeceğini açıkladı. Buna göre tarımsal faaliyetler abone grubunun son kaynak tedarik limitinde değişiklik yapılmadı. Mesken abone grubundaki camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler de uygulama dışında tutuldu. Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek üniteleri, solunum cihazları ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de düzenlemeden muaf olacak.
SANAYİ VE TİCARİ ABONELER İÇİN LİMİT DEĞİŞTİ Mİ?
Mesken aboneleri için yıllık tüketim limiti düşürülürken kamu ve özel hizmetler sektörü, sanayi ve aydınlatma abone gruplarında uygulanan 15 bin kWh'lik sınır değiştirilmedi. Bu gruplarda yıllık tüketimi 15 bin kWh ve üzerinde olan aboneler, ilgili koşullar çerçevesinde yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alabilecek. Tarımsal faaliyetler abone grubuna ilişkin mevcut limit de korunacak.