Emekli banka promosyonları yenilendi! Ziraat, Garanti, Akbank... 2026 Kasım ayı emekli maaş promosyonu veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor?
Kasım ayı emekli promosyon kampanyası güncellendi. Emekli banka promosyon ücretlerinin güncellenmesiyle birlikte, hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, SSK Bağkur emeklisi olan yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bazı bankalarda promosyon ücretlerinde güncellemeye gidildi ve 35 bin TL'ye varan promosyon fırsatları ortaya çıktı. Peki emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2026 banka banka emekli promosyon tutarları
Emekli maaş promosyon kampanyası yenilendi. Kasım ayında bazı bankalar güncel tutarlarını ve promosyon şartlarını duyurdu. Emekliler daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 2026 İş Bankası, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve Akbank emekli promosyon tutarları...
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYON
Maaş aralığına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla toplam ödeme 14 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON
Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaş promosyonu kampanyası, 11.06.2026 ile 31.12.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını QNB'ye taşıyanlara 20.000 TL'ye varan nakit promosyon!
22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!
Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnternet/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.
0-9999 TL arasında maaş alan emekliler 8,500TL
10.000 TL- 14.999 TL arasında maaş alan emekliler 13,500TL
15.000 TL -19.999 TL arasında maaş alan emekliler 16,500TL
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alan emekliler 20,000TL tutarında maaş promosyon ödemesi alıyor
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
İş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor.
Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
12.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarıyla toplam 90.000 TL'ye varan avantaj paketi
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, emekli maaşını 3 yıllığına bankaya taşımayı taahhüt eden SGK emeklilerine brüt maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunmaktadır.
Halkbank Emekli Promosyon Tutarları (Brüt Maaşa Göre)
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
VakıfBank, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.
VakıfBank Emekli Promosyon Tutarları (3 Yıllık Taahhüt)
Maaş aralıklarına göre ödenen net promosyon tutarları şu şekildedir:
ING BANK EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.