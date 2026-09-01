Emekli maaş zammı hesaplama 2026 Ocak: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı zammı için Ocak 2027 hesaplamaları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. TÜİK verilerine göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammının hesaplanacağı 6 aylık enflasyon döneminin ilk verisi belli oldu. Emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranı ise ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı ile netleşecek. Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanırken, bu tutarın Ocak 2027'de ne kadar olacağı yapılacak zam ve olası yeni yasal düzenlemeye göre belirlenecek. Peki emekli maaşı ne kadar olacak, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu...
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammında Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Temmuz ayı verisinin yüzde 1,78 açıklanmasıyla birlikte yeni zam döneminin ilk oranı ortaya çıktı. Peki En düşük maaşı ne kadar olacak? SSK Bağkur emeklisine yüzde kaç zam gelecek? İşte emekli zammında son durum...
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammı, Temmuz-Aralık 2026 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Temmuz ayında TÜFE yüzde 1,78 arttığı için Ocak zammı hesabına ilk veri yüzde 1,78 olarak girdi. Kesin zam oranı, kalan beş aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak.
Dolayısıyla şu aşamada SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027'de kesinleşmiş bir zam oranı bulunmuyor.
TEMMUZ 2026 ENFLASYONU EMEKLİ MAAŞI HESABINI NASIL DEĞİŞTİRDİ?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz 2026'da tüketici fiyatları aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 arttı. Temmuz ayı enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için hesaplanan ikinci 6 aylık dönemin ilk verisi oldu.
Böylece emeklilerin Ocak 2027 zammı için ilk veri yüzde 1,78 olarak kayıtlara geçti. Ağustos-Aralık dönemindeki enflasyon rakamları geldikçe toplam oran da değişecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı üzerinden hesaplanacak. Bu nedenle bugün itibarıyla yüzde kaç zam yapılacağını kesin olarak söylemek mümkün değil.
Temmuz ayında yüzde 1,78'lik enflasyon gerçekleştiği için zam hesabının ilk ayağı oluştu. Önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamları, Ocak 2027'de uygulanacak toplam artış oranını belirleyecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK 2027'DE NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı için şu an kesinleşmiş bir Ocak 2027 tutarı bulunmuyor. Mevcut 23 bin 552 TL'lik taban aylığın yeni yılda artırılması halinde yeni tutar, yasal düzenleme ve açıklanacak zam oranına göre belirlenecek.
Örneğin yalnızca hesaplama amacıyla yüzde 10'luk bir artış uygulanması halinde 23 bin 552 TL yaklaşık 25 bin 907 TL olur. Yüzde 15'lik artışta ise tutar yaklaşık 27 bin 085 TL seviyesine çıkar. Bu rakamlar resmi maaş tahmini değil, farklı zam oranlarının mevcut taban aylığa uygulanmasıyla oluşturulan örnek hesaplamalardır.
OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA TABLOSU
Zam oranı 23.552 TL üzerinden hesaplanan maaş
%10 25.907 TL
%15 27.085 TL
%20 28.262 TL
%25 29.440 TL
%30 30.618 TL
Tablodaki rakamlar yalnızca matematiksel örnek niteliğinde. Ocak 2027'de emeklilerin alacağı gerçek tutar, 6 aylık enflasyon ve varsa ek düzenlemelerin ardından kesinleşecek.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK
Ocak 2027 emekli maaşı zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon, Temmuz-Aralık 2026 verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak. Temmuz verisi 3 Ağustos'ta açıklandı; TÜİK takvimine göre ağustos ayı enflasyon verisi 3 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.
Ardından eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla 6 aylık oran tamamlanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı kesinleşecek.