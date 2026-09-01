Emekli promosyonlarında bankaların rekabeti devam ederken, maaşını taşıyacak vatandaşlar en avantajlı teklifi bulmaya çalışıyor. Bankaların sunduğu promosyonların yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı veya ek ürün şartları gibi kampanya koşulları da toplam ödemeyi etkileyebiliyor. Emekliler, maaşlarını taşıyarak belirli bir taahhüt süresi karşılığında promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Peki emekli promosyonu ne kadar, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? İşte güncel emekli promosyon kampanyaları...