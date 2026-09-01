Emekli promosyonu Eylül 2026 güncellendi: En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünenler, bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyalarını araştırıyor. Bankalar, emekli maaşını belirli bir süre kendi bünyelerinden alma taahhüdü veren müşterilerine nakit promosyon fırsatları sunuyor. Promosyon tutarları bankalara, maaş aralığına ve ek kampanya şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle emekliler, başvuru yapmadan önce bankaların güncel kampanya koşullarını karşılaştırıyor. Peki 2026 emekli promosyonu ne kadar, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, Türkiye İş Bankası, Akbank 2026 Eylül banka banka promosyon kampanyaları...
Emekli promosyonlarında bankaların rekabeti devam ederken, maaşını taşıyacak vatandaşlar en avantajlı teklifi bulmaya çalışıyor. Bankaların sunduğu promosyonların yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı veya ek ürün şartları gibi kampanya koşulları da toplam ödemeyi etkileyebiliyor. Emekliler, maaşlarını taşıyarak belirli bir taahhüt süresi karşılığında promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Peki emekli promosyonu ne kadar, hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? İşte güncel emekli promosyon kampanyaları...
EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?
2026 yılında emekli promosyonu tutarları bankaların kampanyalarına göre değişiyor. Bankalar, emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan müşterilere belirli süre maaş alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon tutarının belirlenmesinde emeklinin aldığı maaş miktarı ve bankanın kampanya şartları etkili oluyor. Bazı bankalar ise temel promosyon ödemesine ek olarak çeşitli kampanyalarla toplam ödeme tutarını artırabiliyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONUNU HANGİ BANKA VERİYOR?
Emekliler, banka değişikliği yapmadan önce güncel promosyon kampanyalarını karşılaştırıyor. Bankaların sunduğu promosyon tutarları ve ek ödeme şartları dönemsel olarak değişebiliyor.
En yüksek emekli promosyonu için yalnızca toplam ödeme tutarına değil, kampanyanın koşullarına, taahhüt süresine ve ek ürün şartlarına da dikkat edilmesi gerekiyor.
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını taşımak istedikleri bankaya başvuru yapabiliyor. Başvurular bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı, şubeleri veya ATM'leri üzerinden yapılabilen seçeneklere göre değişiklik gösterebiliyor.
Maaş taşıma işlemi tamamlandıktan ve gerekli taahhüt verildikten sonra promosyon ödemesi bankanın belirlediği şartlar doğrultusunda emeklinin hesabına yatırılıyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
"1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir."
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
"12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.