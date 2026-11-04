EMEKLİ ZAMMI 2027 OCAK SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye refah payı veya ek zam var mı? SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu
2027 Ocak ayında yapılacak emekli zammı netleşiyor! Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık zam oranı belli oldu. Böylece emekli maaş zammı hesaplama tablosu da güncellendi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik yasal düzenleme açıklaması, refah payı ve ek zam beklentilerini gündemde tutuyor. Peki, 2027 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte 2027 Ocak SSK ve Bağ-Kur (4A ve 4B) zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu…
2027 Ocak emekli maaşı zammı için milyonların beklediği dört aylık enflasyon verisi belli oldu. TÜİK verilerine göre ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 arttı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında kaydedilen artışların ardından ekim verisinin de eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık birikimli enflasyonu yüzde 8,28'e ulaştı. Böylece ocak ayında maaşlara yansıyacak artışın ilk dört aylık bölümü netleşirken gözler kasım ve aralık ayı verilerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliler için yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini hedefledikleri düzenlemeye ilişkin açıklaması da gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2027 Ocak emekli zammı yüzde kaç olacak? 25 bin, 30 bin, 35 bin ve 40 bin TL emekli maaşı alanlar ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi? İşte 4 aylık enflasyon farkı ile yeni maaş hesaplama tablosu…
4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammında belirleyici olan dört aylık birikimli artış netleşti.
Temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olan aylık enflasyon, ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti.
Böylece temmuz-ekim dönemindeki birikimli enflasyon yüzde 8,28 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı altı aylık enflasyon zammının şimdiden kesinleşen bölümünü oluşturuyor.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı, 2026 yılının temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyona göre belirlenecek. İlk dört aylık dönemde yüzde 8,28'lik artış kesinleşirken zam hesabında geriye kasım ve aralık ayları kaldı.
Bu nedenle yüzde 8,28, ocak ayında uygulanacak nihai zam oranı değil. Son iki ayın enflasyon verileri de eklendiğinde emeklilerin altı aylık zam oranı kesinleşecek.
2027 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
Dört aylık enflasyonun yüzde 8,28 olarak kesinleşmesinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yeniden hesaplandı.
Mevcut aylıklara yüzde 8,28 oranında artış uygulanması halinde ortaya çıkan tutarlar şöyle:
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?
2027 Ocak ayında en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı da milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Temmuz 2026'da yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti.
Dört aylık yüzde 8,28'lik artışın mevcut en düşük emekli aylığına da uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 502 TL'ye ulaşıyor. Ancak bu rakam yalnızca hesaplama amacı taşıyor. En düşük emekli aylığı, kök aylıklardan farklı olarak yasal düzenlemeyle belirlendiği için otomatik olarak aynı oranda yükselmiyor.
Ocak ayında uygulanacak yeni taban aylık tutarının, altı aylık enflasyonun tamamlanması ve olası yasal düzenlemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE YENİ DÜZENLEME AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilerin gelirlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 bütçesinde emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğunu belirterek gerekli yasal düzenlemeyi TBMM'nin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte emekli maaşlarına enflasyon artışının dışında ilave bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da gündeme geldi. Ancak düzenlemenin kapsamı, uygulanacak tutar ve hangi emekli gruplarını kapsayacağı henüz kesinleşmedi.
EMEKLİYE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
AK Parti Grubu’nda yürütülen ve henüz taslak halindeki çalışmalarda, emekliler için belirlenecek yaş aralıklarına göre refah payı artışı veya seyyanen zam yapılması gündeme geldi.
AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü bildirdi. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağını ifade etti.
AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, çalışma hayatında olan ve olmayanların ayrılacağını belirtti.
Refah payı veya seyyanen artışın, emekli maaşlarına ocakta yapılacak artışa ek olarak yapılacağı belirtildi.
EMEKLİ ZAMMINDA YENİ TAHMİNLER NE YÖNDE?
Dört aylık enflasyon verileri açıklanmadan önce Merkez Bankası ve çeşitli kuruluşların anketleri, 2027 Ocak emekli maaşlarına yapılacak artış için farklı tahminler ortaya koymuştu.
Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yıl sonu beklentisine dayanan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10,08 zam öngörülüyordu. Finansal Kurumlar Birliğinin anketine dayanan hesaplamalarda ise bu oran yüzde 10,45 seviyesindeydi.
Ancak ekim enflasyonunun yüzde 2,58 ile açıklanmasının ardından bu tahminlerin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Kesinleşen dört aylık yüzde 8,28'lik enflasyona kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek fiyat artışları da eklenecek.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak maaş zammı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinleşecek. TÜİK'in aralık ayına ilişkin verileri 2027 Ocak ayının başında duyurmasıyla yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon oranı tamamlanacak.
Emeklilerin maaşlarına yansıyacak enflasyon zammının yanı sıra en düşük emekli aylığı, refah payı ve ek ödeme konusunda alınabilecek kararlar da takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesini hedeflediklerini açıkladığı düzenlemenin kapsamı ise TBMM sürecinde netleşecek.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli maaşlarına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.
Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.
Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarımızla birlikte süreci değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."