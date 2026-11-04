EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

2027 Ocak ayında en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı da milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Temmuz 2026'da yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti.

Dört aylık yüzde 8,28'lik artışın mevcut en düşük emekli aylığına da uygulanması halinde tutar yaklaşık 25 bin 502 TL'ye ulaşıyor. Ancak bu rakam yalnızca hesaplama amacı taşıyor. En düşük emekli aylığı, kök aylıklardan farklı olarak yasal düzenlemeyle belirlendiği için otomatik olarak aynı oranda yükselmiyor.

Ocak ayında uygulanacak yeni taban aylık tutarının, altı aylık enflasyonun tamamlanması ve olası yasal düzenlemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.