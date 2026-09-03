EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026'DA 23 BİN 552 TL OLDU

En düşük emekli aylığında Temmuz 2026'da önemli bir düzenleme yapıldı. Daha önce 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, ilk altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 17,76 dikkate alınarak 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL'lik artış gerçekleşmiş oldu. Söz konusu tutar, Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.