Emekli maaş zammında 2 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2027 Ocak Emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaş zammı için iki aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK verilerine göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammında dikkate alınacak 6 aylık enflasyon hesabında iki aylık veri netleşti. Ancak emekli maaş zammının kesin oranının belirlenmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Peki 2027 Ocak emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2027 Ocak emekli maaşı zammı hesaplama tablosu...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekli zammı hesaplamaları hız kazandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk iki aylık veri netleşmiş oldu. Ancak kesin zam oranının belirlenmesi için yılın son dört ayındaki enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor. Hatırlanacağı gibi son olarak Temmuz ayında en düşük emekli maaşı yapılan düzenleme ile 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselmişti. Peki 2027 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı hesaplama tablosu...
EMEKLİ ZAMMINDA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustos ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Temmuz ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,78, yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesinde gerçekleşmişti.
İki aylık enflasyonun bileşik hesabı yüzde 3,65 olarak ortaya çıkıyor. Hesaplama, yüzde 1,78 ve yüzde 1,84'lük aylık artışların birbirine eklenmesi yerine bileşik olarak uygulanmasıyla yapılıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı ise yalnızca iki aylık veriden oluşmayacak. Temmuz-aralık dönemindeki toplam enflasyon, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon oranını belirleyecek.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 4 AYLIK VERİ BEKLENİYOR
Temmuz ve ağustos enflasyonlarının belli olmasıyla emekli zammı hesabında ilk iki veri kesinleşti. Önümüzdeki süreçte eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları açıklanacak.
Bu dört ayda gerçekleşecek enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışının nihai oranını belirleyecek. Bu nedenle bugün itibarıyla açıklanan yüzde 3,65'lik oran, Ocak 2027 emekli zammının kesin oranı değil, iki aylık mevcut enflasyon toplamını gösteriyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2026'DA 23 BİN 552 TL OLDU
En düşük emekli aylığında Temmuz 2026'da önemli bir düzenleme yapıldı. Daha önce 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, ilk altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 17,76 dikkate alınarak 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL'lik artış gerçekleşmiş oldu. Söz konusu tutar, Temmuz 2026 ödeme döneminden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlendi.
2027 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2027 Ocak ayında en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı şu aşamada kesinleşmedi. Çünkü en düşük emekli aylığı, yalnızca mevcut aylık enflasyon hesabıyla otomatik olarak belirlenmiyor; taban aylık için ayrıca yasal düzenleme yapılabiliyor.
OCAK 2027 EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA TABLOSU
Zam oranı 23.552 TL üzerinden hesaplanan maaş
%10 25.907 TL
%15 27.085 TL
%20 28.262 TL
%25 29.440 TL
%30 30.618 TL
Tablodaki rakamlar yalnızca matematiksel örnek niteliğinde. Ocak 2027'de emeklilerin alacağı gerçek tutar, 6 aylık enflasyon ve varsa ek düzenlemelerin ardından kesinleşecek.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2027 emekli maaşı zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon, Temmuz-Aralık 2026 verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak. Temmuz verisi 3 Ağustos'ta açıklandı; TÜİK takvimine göre ağustos ayı enflasyon verisi 3 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.
Ardından eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla 6 aylık oran tamamlanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı kesinleşecek.