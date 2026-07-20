Temmuz 2026 emekli maaşı zammının ardından bankalar promosyon kampanyalarını güncelleyerek emekliler için yeni fırsatlarını duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak hangi bankanın daha avantajlı promosyon sunduğunu araştırırken, güncel kampanyalar ve ek avantajlar da yakından takip ediliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, başvuru şartları neler? İşte Temmuz 2026 güncel emekli banka promosyonlarıyla ilgili merak edilen ayrıntılar...