Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşına yapılacak olası düzenleme milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşecek. Böylece emeklilerin alacağı zam oranı netleşirken, en düşük emekli maaşı için yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da gündeme gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı zamlanacak mı? İşte 2026 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
Temmuz ayının gelişiyle birlikte emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte hem SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı hem de memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı kesinleşecek. Ancak en düşük emekli maaşının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle gözler hem TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine hem de TBMM'de atılacak adımlara çevrilmiş durumda. Peki, en düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yeni maaş ne kadar olacak? İşte emekli zammında son durum...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Piyasa beklentileri ve enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli maaşı için farklı senaryolar öne çıkıyor:
Beklenti anketine göre: 23.680 TL
Merkez Bankası enflasyon tahminine göre: 23.580 TL
Son dört yılın ortalama enflasyonuna göre: 23.880 TL
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı.
EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?
En düşük emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir zam yapılıyor. 2025 yılındaki zamlar son 6 aylık enflasyon oranında gerçekleşti. Bu yılın ocak ayında zam yapılırken ise memur maaşları 6 aylık enflasyondan yüksek çıktığı için memur maaş zammı oranı dikkate alınarak 20 bin TL olarak belirlendi.
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda zam yapılırsa en düşük emekli aylığı temmuz ayında beklenti anketine göre 23.680 TL, Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre 23.580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 TL olacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı, 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Böylece yılın ilk altı ayına ilişkin toplam enflasyon oranı ortaya çıkacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşmiş olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI OCAK AYINDA NE KADAR OLMUŞTU?
En düşük emekli maaşı, Ocak 2026 itibarıyla yapılan düzenlemeyle 20 bin TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yapılacak yeni artışla birlikte bu rakamın yeniden güncellenmesi bekleniyor.
Emekliler, maaş düzenlemesine ilişkin resmi açıklamaları ve Meclis sürecini yakından takip ediyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur."
Bakan Işıkhan'ın açıklaması, en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenleme için enflasyon verilerinin bekleneceğini ve ardından konunun TBMM gündemine taşınacağını gösteriyor.