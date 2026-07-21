En düşük puanlı üniversite bölümleri: YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile hangi üniversitelere girebilirim?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği 2026 YKS sonuçları erişime açılırken gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Özellikle 180 ile 300 puan arasında sonuç elde eden adaylar, puanlarına uygun 2 ve 4 yıllık üniversite programlarını merak ediyor. Peki, 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 YKS puanıyla nereye girilir? İşte bilgiler...