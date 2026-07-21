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        Haberler Bilgi Gündem En düşük puanlı üniversite bölümleri: YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile hangi üniversitelere girebilirim?

        En düşük puanlı üniversite bölümleri: YKS 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puan ile hangi üniversitelere girebilirim?

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci gündemdeki yerini aldı. Aldıkları puana göre tercih planlaması yapan binlerce aday, 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 puanla hangi üniversite ve bölümlerin tercih edilebileceğini araştırıyor. Bu puan aralığında üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık üniversitelerin en düşük taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanlarına ilişkin araştırma yapıyor. İşte YKS en düşük taban puanları ve başarı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 08:58 Güncelleme:
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        Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği 2026 YKS sonuçları erişime açılırken gözler şimdi tercih dönemine çevrildi. Özellikle 180 ile 300 puan arasında sonuç elde eden adaylar, puanlarına uygun 2 ve 4 yıllık üniversite programlarını merak ediyor. Peki, 180, 190, 200, 220, 250, 260, 270, 280, 290, 300 YKS puanıyla nereye girilir? İşte bilgiler...

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        2 YILLIK TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

        TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor. Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebiliyor.

        TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

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        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu aralıkta bazı 2 yıllık bölümlerin yanı sıra eşit ağırlık ve sayısalda düşük puanlı 4 yıllık programlar tercih edilebilir.

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF)

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

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        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puan aralığına sahip adaylar bazı devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans bölümlerine yerleşebilir.

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

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        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Devlet üniversitelerindeki birçok bölüm bu aralıkta tercih edilebilir.

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

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        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜMLER

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bu ve benzeri bölümler hedeflenebilir.

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

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        Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

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