En yüksek emekli promosyonu veren banka 2026 Kasım: Emekli maaş promosyonu ne kadar oldu?
Emekli promosyonu kampanyalarında kasım ayı itibarıyla bankaların sunduğu ödeme tutarları yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşlarını taşıyarak nakit promosyon ve ek ödül fırsatlarından yararlanabiliyor. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar güncel promosyon kampanyalarını kendi sitesi üzerinden duyurdu. Bazı bankalarda temel nakit promosyon tutarı maaş aralığına göre belirlenirken ek ödüllerle toplam ödeme yükseliyor. Peki, Kasım 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte banka banka emekli promosyonu kampanyaları...
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlar, kasım ayında sunulabilecek kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar promosyon miktarlarını maaş tutarına, üç yıllık taahhüde ve ek ürün kullanımına göre belirleyebiliyor. Kasım ayı yayımlanan kampanya bilgilerinde bazı bankaların toplam ödül tutarları 32 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Peki, emekli maaş promosyonu ne kadar oldu? İşte Ziraat Bankası'ndan Garanti BBVA'ya kadar öne çıkan bankaların promosyon miktarları...
KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?
Emekli promosyonlarında ödenecek tutar, bankanın kampanyasına ve emeklinin maaş aralığına göre değişiyor. Kasım ayı için yeni kampanya koşulları açıklanırken mevcut tutarların güncellenebileceği de göz önünde bulundurulmalı.
Kasım ayında yayımlanan kampanya bilgilerine göre bazı bankalarda ek ödüllerle toplam promosyon 32 bin TL seviyesini aşabiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde bankanın resmî kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 30 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Maaş Tutarı - Standart Promosyon - Ek Ödül - Toplam Promosyon - KMH - 2 adet Fatura - Kredi Kartı Aktiflik
0-9.999 TL 5.000 TL 2.000 TL 5.000 TL 8.000 TL 20.000 TL
10.000 - 14.999 TL 8.000 TL 2.000 TL 6.000 TL 8.000 TL 24.000 TL
15.000 - 19.999 TL 10.000 TL 2.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 27.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 2.000 TL 8.000 TL 8.000 TL 30.000
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşıyarak başvuru yapabiliyor. İşlemler bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Promosyon almak isteyen emeklilerden genellikle üç yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma taahhüdü isteniyor. Başvurunun ardından ödeme koşulları ve kampanya kapsamı bankaya göre değişebiliyor.