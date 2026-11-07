KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emekli promosyonlarında ödenecek tutar, bankanın kampanyasına ve emeklinin maaş aralığına göre değişiyor. Kasım ayı için yeni kampanya koşulları açıklanırken mevcut tutarların güncellenebileceği de göz önünde bulundurulmalı.

Kasım ayında yayımlanan kampanya bilgilerine göre bazı bankalarda ek ödüllerle toplam promosyon 32 bin TL seviyesini aşabiliyor. Bu nedenle başvuru öncesinde bankanın resmî kampanya koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.