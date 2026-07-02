Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Emekli ve memur zammında enflasyon farkı belli oluyor!
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala milyonlarca memur ve emekli gözünü TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı netlik kazanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi de haziran ayına ilişkin beklentileri ortaya koydu. Peki, TÜİK haziran ayı enflasyon oranlarını ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklayacak, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar…
Temmuz ayının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında haziran ayı enflasyon verileri geliyor. Çünkü açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun maaş zam oranı da kesinleşecek. Aynı zamanda 2026 yılının ilk yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Ekonomistler ve piyasa katılımcıları, haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Peki, TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak, emekli ve memur maaş zammı nasıl belirlenecek? İşte haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olacağı tarih...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı da kesinleşmiş olacak. Bu veri yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, kira artış oranlarını da doğrudan etkileyecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI HANGİ GÜN BELLİ OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zamları, Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz Cuma günü netleşecek.
TÜİK'in duyuracağı son enflasyon verisinin ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve maaş zamları da resmiyet kazanacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının ilk 5 aylık dönemine ilişkin tablo ortaya çıktı.
Buna göre:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaştı.
Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı dahil oluşan zam oranı yüzde 12,41 civarında hesaplandı.
Kesin oran ise Haziran ayı verisinin eklenmesiyle netlik kazanacak.
MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör, finans sektörü ve profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla hazırladığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,52 olarak tahmin edilen Haziran ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,36’ya geriledi.
Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 seviyesinden yüzde 29,14’e yükseldi. TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,82’den yüzde 23,81’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,43’ten yüzde 18,29’a indi.
Döviz kuru beklentilerinde ise yıl sonu dolar/TL tahmini 51,5711’den 51,4692’ye düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 54,6923’ten 55,7196’ya çıktı.
Cari işlemler açığına ilişkin tahminlerde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti. Bir önceki ankette 47,8 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi bu dönemde 49,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 41,6 milyar dolardan 42,5 milyar dolara çıktı.