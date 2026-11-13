EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

2027 ocak ayında uygulanacak zam oranları için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı kesinleşecek. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da aynı veriler doğrultusunda hesaplanacak.

En düşük emekli aylığında ilave artış yapılıp yapılmayacağı ve refah payı konusunda alınacak kararlar da maaşların nihai seviyesini belirleyecek. Bu nedenle TCMB'nin yüzde 29,5'lik tahmini önemli bir gösterge olsa da ocak ayında hesaplara yatacak kesin tutarlar henüz belli değil.