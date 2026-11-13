Enflasyon tahmini yükseldi, emekli ve memur zammında hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve memura yüzde kaç zam gelecek?
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesi, milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında alacağı maaş artışını yeniden gündeme taşıdı. Merkez Bankası'nın güncel tahminleri, yılın son döneminde oluşacak enflasyonun maaş zamlarına nasıl yansıyacağına ilişkin beklentileri de etkiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranına göre zam alırken memur ve memur emeklilerinin artışında toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı belirleyici olacak. En düşük emekli aylığı ile en düşük memur maaşının ocak ayında hangi seviyeye çıkacağı ise merak ediliyor. Peki, 2027 ocak ayında emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak, en düşük maaşlar kaç TL olacak? İşte enflasyon tahmini sonrası ocak zammına ilişkin hesaplamalar...
TCMB'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle milyonlarca emekli ve memurun gözü 2027 ocak zammına çevrildi. Yeni tahmin, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkına ilişkin beklentileri de değiştirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında altı aylık enflasyon belirleyici olurken memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme artışıyla birlikte hesaplanacak. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte milyonların beklediği zam hesaplamaları...
TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 29,5'E YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 12 Kasım'da açıkladığı yılın son Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e çıkarıldığını duyurdu. Karahan, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21'e, 2028 sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 sonunda yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini belirtti.
Yeni tahmin, ocak ayında yapılacak maaş artışları için de yeni bir hesaplama gündeme getirdi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci altı aylık enflasyonunun yaklaşık yüzde 9,97 olacağı öngörülüyor.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, 2026'nın temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek altı aylık enflasyona göre belirlenecek. TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda emekliler için yaklaşık yüzde 9,97 zam senaryosu öne çıkıyor.
Bu hesaplamaya göre mevcut maaşlar üzerinden oluşabilecek tahmini tutarlar şöyle:
Mevcut emekli maaşıTahmini zamlı maaş
23.552 TL25.900 TL
25.000 TL27.493 TL
30.000 TL32.991 TL
40.000 TL43.988 TL
50.000 TL54.985 TL
2027 OCAK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin ocak zammında enflasyon farkı ile toplu sözleşme artışı birlikte hesaplanıyor. 2026'nın ikinci yarısında yüzde 7 toplu sözleşme zammı alan memurlar için temmuz-aralık enflasyonunun bu oranı aşan kısmı enflasyon farkı oluşturacak.
TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu tahminine göre ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 9,97 olması durumunda yaklaşık yüzde 2,78 enflasyon farkı hesaplanıyor. Ocak 2027 için belirlenen yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin toplam artışının yaklaşık yüzde 7,91 olması bekleniyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 779 TL'YE Mİ ÇIKACAK?
Yüzde 7,91'lik zam senaryosuna göre mevcut 70 bin 224 TL seviyesindeki en düşük memur maaşının yaklaşık 75 bin 779 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Maaş türüMevcut maaşTahmini zamlı maaş
En düşük memur maaşı70.224 TL75.779 TL
Memur (9/1)73.070 TL78.850 TL
Öğretmen (1/4)83.254 TL89.839 TL
Polis memuru (8/1)92.618 TL99.944 TL
Bu rakamlar yüzde 7,91'lik tahmini artış üzerinden yapılan hesaplamaları gösteriyor. Kesin maaşlar, yılın son iki ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
2027 ocak ayında uygulanacak zam oranları için kasım ve aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı kesinleşecek. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da aynı veriler doğrultusunda hesaplanacak.
En düşük emekli aylığında ilave artış yapılıp yapılmayacağı ve refah payı konusunda alınacak kararlar da maaşların nihai seviyesini belirleyecek. Bu nedenle TCMB'nin yüzde 29,5'lik tahmini önemli bir gösterge olsa da ocak ayında hesaplara yatacak kesin tutarlar henüz belli değil.