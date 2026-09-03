EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLUYOR! 2026 Eylül kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? TÜİK TÜFE verileri ile ev/iş yeri kira artış oranı hesaplama

Ağustos ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Böylece 2026 Eylül ayı kira zammı belli olacak. Bu sebeple bu ay sözleşme yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi Ağustos ayı enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda. Bilindiği üzere yasal zam oranı, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak belirleniyor. Peki 2026 Eylül ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri kira artış oranı hesaplama yöntemi...