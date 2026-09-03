EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLUYOR! 2026 Eylül kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç? TÜİK TÜFE verileri ile ev/iş yeri kira artış oranı hesaplama
2026 Eylül ayı kira artış oranı için beklenen gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ağustos ayı enflasyon rakamları ile 2026 Eylül kira zammı belli olacak. Bu sebeple bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına kilitlenmiş durumda. Peki, 2026 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç? Eylül ayı kira zammı ne zaman açıklanacak? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri kira zam oranı hesaplama örneği...
Ağustos ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Böylece 2026 Eylül ayı kira zammı belli olacak. Bu sebeple bu ay sözleşme yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi Ağustos ayı enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda. Bilindiği üzere yasal zam oranı, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak belirleniyor. Peki 2026 Eylül ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, TÜİK TÜFE verileri ile ev ve iş yeri kira artış oranı hesaplama yöntemi...
2026 AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Yılın sekizinci enflasyon verileri için beklenen gün geldi.
Ağustos ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül 2026 Perşembe bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Eylül ayı kira artış oranı belli olacak.
2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi aylık yüzde 1,95 seviyesinde bulunuyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Eylül 2026 kira zam oranının yüzde 31 civarında olması bekleniyor.
Ancak kesin oran, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşecek.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2026 Ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.
Buna göre, kira kontrat süresi Ağustos ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 31,90 oranında zam yapabildi.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Ağustos ayına ait yüzde 31,90’lık kira artış oranı baz alınarak yapılan örnek hesaplamalar şu şekilde:
Mevcut kira bedeli: 20.000 TL
Kira zam oranı: %31,90
Kira zam bedeli: 6.380 TL
Yeni kira bedeli: 26.380 TL