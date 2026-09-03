FAST limiti arttı mı? 2026 güncel FAST para gönderme limiti ne kadar oldu? Merkez Bankası duyurdu...
FAST para transferlerinde yeni dönem başladı. Merkez Bankası tarafından 2021 yılında hayata geçirilen ve kullanıcıların 7 gün 24 saat para göndermesine imkan sağlayan FAST sisteminde işlem limitleri artırıldı. 26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte para transferinde uygulanacak üst sınırlar yeniden belirlendi. Günlük işlemlerini FAST üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar ise yeni limitlerin ne kadar olduğunu ve artışın detaylarını merak ediyor. İşte güncel FAST para gönderme limitleri...
FAST sisteminde kullanıcıları ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. Merkez Bankası’nın 2021 yılında devreye aldığı ve para transferlerini anlık olarak gerçekleştirmeyi sağlayan FAST uygulamasında işlem limitleri yükseltildi. 26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, gönderilebilecek maksimum tutarlar yeniden güncellendi. Günün her saati para transferi yapabilen milyonlarca kullanıcı, yeni FAST limitlerinin ne kadar olduğunu ve artışın hesaplarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşte FAST para gönderme limitlerindeki son durum...
FAST LİMİTİ ARTTI MI?
Merkez Bankası’nın anlık para transferi sistemi FAST’te işlem limitleri güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar arası para gönderimleri, Ödeme İste hizmeti ve FAST-TR Karekod ile yapılan ödemelerde kullanılabilecek üst tutarlar artırıldı.
FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?
26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik kapsamında, hesaptan hesaba gerçekleştirilen FAST transferleri ile Ödeme İste işlemlerindeki limit 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. İş yerlerinde karekod kullanılarak yapılan FAST-TR ödemelerinde ise mevcut 250 bin liralık sınır 300 bin liraya çıkarıldı.