FAST limiti arttı mı? 2026 güncel FAST para gönderme limiti ne kadar oldu? Merkez Bankası duyurdu...

FAST sisteminde kullanıcıları ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. Merkez Bankası’nın 2021 yılında devreye aldığı ve para transferlerini anlık olarak gerçekleştirmeyi sağlayan FAST uygulamasında işlem limitleri yükseltildi. 26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, gönderilebilecek maksimum tutarlar yeniden güncellendi. Günün her saati para transferi yapabilen milyonlarca kullanıcı, yeni FAST limitlerinin ne kadar olduğunu ve artışın hesaplarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşte FAST para gönderme limitlerindeki son durum...