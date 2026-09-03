Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi FAST limiti arttı mı? 2026 güncel FAST para gönderme limiti ne kadar oldu? Merkez Bankası duyurdu...

        FAST limiti arttı mı? 2026 güncel FAST para gönderme limiti ne kadar oldu? Merkez Bankası duyurdu...

        FAST para transferlerinde yeni dönem başladı. Merkez Bankası tarafından 2021 yılında hayata geçirilen ve kullanıcıların 7 gün 24 saat para göndermesine imkan sağlayan FAST sisteminde işlem limitleri artırıldı. 26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte para transferinde uygulanacak üst sınırlar yeniden belirlendi. Günlük işlemlerini FAST üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar ise yeni limitlerin ne kadar olduğunu ve artışın detaylarını merak ediyor. İşte güncel FAST para gönderme limitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        FAST sisteminde kullanıcıları ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. Merkez Bankası’nın 2021 yılında devreye aldığı ve para transferlerini anlık olarak gerçekleştirmeyi sağlayan FAST uygulamasında işlem limitleri yükseltildi. 26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, gönderilebilecek maksimum tutarlar yeniden güncellendi. Günün her saati para transferi yapabilen milyonlarca kullanıcı, yeni FAST limitlerinin ne kadar olduğunu ve artışın hesaplarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşte FAST para gönderme limitlerindeki son durum...

        2

        FAST LİMİTİ ARTTI MI?

        Merkez Bankası’nın anlık para transferi sistemi FAST’te işlem limitleri güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar arası para gönderimleri, Ödeme İste hizmeti ve FAST-TR Karekod ile yapılan ödemelerde kullanılabilecek üst tutarlar artırıldı.

        3

        FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

        26 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik kapsamında, hesaptan hesaba gerçekleştirilen FAST transferleri ile Ödeme İste işlemlerindeki limit 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. İş yerlerinde karekod kullanılarak yapılan FAST-TR ödemelerinde ise mevcut 250 bin liralık sınır 300 bin liraya çıkarıldı.

        4

        Yeni limitlerle birlikte kullanıcılar, FAST altyapısı üzerinden hem bireysel para transferlerini hem de günlük alışveriş ödemelerini daha yüksek tutarlarda gerçekleştirebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FAST
        #FAST limiti
        #FAST para gönderme
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Alsu'daki 6 şüpheli adliyede
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Güllü'nün düşüş anını canlandırdı
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Gülistan soruşturmasında komutan yardımcısı tutuklandı!
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        İsrail'in havalimanı saldırısının Tel Aviv'deki yankıları ne?
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Tatlandırıcı kullanımına yasak geliyor
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan on binlerce kişiyi ilgilendiren karar
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        HT Spor, Süper Lig'de ayın futbolcusunu seçiyor!
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        'Sahanda yumurta' Marmara'da
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        Ahmet Davutoğlu ifade verecek
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        İki seri katil, aynı soyadı, aynı memleket!
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Altında 7 ayın en güçlü yükselişi
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!