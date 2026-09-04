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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak?

        Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında vereceği faiz kararlarına çevrildi. Yatırımcılar, Fed'in para politikasında nasıl bir yol izleyeceğini ve faiz indirimi yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Fed faiz kararı başta dolar ve altın yatırımcısı olmak üzere küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki Fed faiz kararı ne zaman, FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi? İşte 2026 Fed faiz kararı tarihi ve FED toplantı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 00:06 Güncelleme:
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        ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Fed yetkililerinin vereceği karar, ABD ekonomisinin yanı sıra küresel piyasalar açısından da yakından izlenecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak, yükselecek mi? İşte Fed'in 2026 yılı toplantı tarihleri ve faiz kararıyla ilgili merak edilenler...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Merkez Bankası ağustos ayında faiz toplantısı gerçekleştirmeyecek. Fed'in bir sonraki toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        Toplantının ardından faiz kararı 16 Eylül 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklanacak. Piyasalar, kararın yanı sıra Fed'in para politikasına ilişkin vereceği mesajları da yakından takip edecek.

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        FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Fed'in eylül ayında açıklayacağı faiz kararının ne olacağı toplantı öncesinde merak ediliyor. Fed'in faiz politikasına ilişkin kesin karar, 16 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak.

        Fed'in enflasyon, istihdam ve ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmeleri faiz kararının yönü açısından önem taşıyor. Açıklanacak kararın ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşanması bekleniyor.

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        FED FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?

        Fed'in faiz indirimi yapıp yapmayacağına ilişkin beklentiler yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Ancak eylül ayı faiz kararına ilişkin kesin sonuç toplantı sonrasında açıklanacak.

        Fed'in vereceği kararın dolar, altın, borsa ve diğer küresel piyasalara etkisi de yakından takip edilecek.

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        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        Fed'in 2026 yılının geri kalanındaki resmi toplantı tarihleri şöyle:

        Eylül: 15-16 Eylül 2026

        Ekim: 27-28 Ekim 2026

        Aralık: 8-9 Aralık 2026

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