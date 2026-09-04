ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Fed yetkililerinin vereceği karar, ABD ekonomisinin yanı sıra küresel piyasalar açısından da yakından izlenecek. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak, yükselecek mi? İşte Fed'in 2026 yılı toplantı tarihleri ve faiz kararıyla ilgili merak edilenler...