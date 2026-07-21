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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

        Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?

        Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki resmi maç maratonuna UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayacak. Teknik direktör yönetiminde yeni transferleriyle ilk sınavını verecek olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Dev mücadele öncesinde futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve maç takvimine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma hedefiyle sezonu açan Fenerbahçe, ilk resmi randevusunda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlayan sarı-lacivertli ekipte gözler mücadeleye çevrilirken, maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri de gündemdeki yerini aldı. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşmasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

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        FENERBAHÇE GÓRNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

        Mücadele, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 21.00'de futbolseverlerle buluşacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE - GÓRNİK ZABRZE MAÇININ HAKEMİ KİM?

        Mücadelede düdük Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas'ta olacak. Karşılaşmada yardımcı hakem olarak Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas görev yaparken, dördüncü hakem sorumluluğunu Vilius Paulauskas üstlenecek. Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert yer alacak.

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        MAÇ KADROSU

        Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer alan güncel oyuncular şöyle:

        Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

        Defans: Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir

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        Orta saha: Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

        Hücum: Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba

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