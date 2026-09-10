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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Roma maçı canlı izle: Fenerbahçe - Roma maçı TRT 1 izle ekranı

        Fenerbahçe Roma maçı canlı izle: Fenerbahçe - Roma maçı TRT 1 izle ekranı

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki ilk maçında Roma'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertli takım, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında sahne alırken gözler zorlu mücadeleye çevrildi. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe öncesinde 'Fenerbahçe Roma maçı canlı izle, Fenerbahçe Roma maçı başlama saati, TRT 1 canlı izle linki' gündemin meşgul eden konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Roma maçı izle ekranı ve iki takımın 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Roma maçı için nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Roma'yı İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde özellikle Fenerbahçe Roma maçı canlı TRT 1 izle araması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati belli olurken, iki takımın sahaya çıkacağı kadro da merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Roma maçı canlı TRT 1 izle ekranı...

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

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        FENERBAHÇE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe - Roma maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE ROMA MAÇI CANLI TRT 1 İZLE

        Fenerbahçe Roma maçı, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını tercih edebilecek.

        Mücadelenin yayın saati ise 19.45 olarak açıklandı. Maç öncesinde yayın akışı, ilk 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler de futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

        FENERBAHÇE ROMA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLANIYINIZ

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        İLK 11'LER

        Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Ake, Skriniar, Brown, İsmail, Kante, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

        Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

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        FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 8 maçlık fikstürü şöyle:

        1. hafta – 10 Eylül 2026 Perşembe

        19.45 | Fenerbahçe - Roma

        2. hafta – 14 Ekim 2026 Çarşamba

        22.00 | Aston Villa - Fenerbahçe

        3. hafta – 20 Ekim 2026 Salı

        19.45 | Fenerbahçe - Slavia Prag

        4. hafta – 4 Kasım 2026 Çarşamba

        20.45 | Fenerbahçe - Liverpool

        5. hafta – 25 Kasım 2026 Çarşamba

        23.00 | Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

        6. hafta – 9 Aralık 2026 Çarşamba

        23.00 | LASK - Fenerbahçe

        7. hafta – 20 Ocak 2027 Çarşamba

        20.45 | Fenerbahçe - Villarreal

        8. hafta – 27 Ocak 2027 Çarşamba

        23.00 | Atletico Madrid - Fenerbahçe

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        #Fenerbahçe Roma maçı
        #fenerbahçe haberleri
        #şampiyonlar ligi
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