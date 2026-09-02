Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi maç takvimi
Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım sürüyor. Galatasaray, lig aşamasına doğrudan katılırken Fenerbahçe elemeleri geçerek devler liginde mücadele etme hakkı kazandı. İki temsilcimizin de lig aşamasındaki rakipleri belli olurken futbolseverler maç tarihlerini ve karşılaşmaların saatlerini araştırmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk maçları eylül ayında oynanacak. Galatasaray ilk karşılaşmasında Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Fenerbahçe ise ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Şampiyonlar Ligi maç takvimi nasıl? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi maç programı...
2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak. UEFA'nın yeni formatıyla oynanan lig aşamasında iki temsilcimiz de 8'er karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray'ın rakipleri arasında Barcelona, PSG ve Aston Villa gibi Avrupa'nın önemli ekipleri bulunuyor. Fenerbahçe ise Liverpool, Roma, Atletico Madrid ve Villarreal gibi güçlü takımlarla karşılaşacak. Futbolseverler özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk maçlarının tarihlerini merak ediyor. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte iki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi maç takvimi...
ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasında ilk maçlar 8 Eylül 2026 tarihinde oynanacak. Türkiye'yi lig aşamasında temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maç programı da belli oldu.
Galatasaray, ilk maçında 9 Eylül 2026'da Sporting Clube deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise 10 Eylül 2026'da Roma'yı sahasında ağırlayacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2026-2027
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı şöyle:
9 Eylül 2026 22.00 Sporting - Galatasaray
13 Ekim 2026 22.00 Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026 19.45 Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026 20.45 Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026 20.45 Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026 23.00 AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027 20.45 Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027 23.00 PSG - Galatasaray
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
10 Eylül 2026 19.45 Fenerbahçe - Roma
14 Ekim 2026 22.00 Aston Villa - Fenerbahçe
20 Ekim 2026 19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım 2026 20.45 Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım 2026 23.00 Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık 2026 23.00 LASK - Fenerbahçe
20 Ocak 2027 20.45 Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak 2027 23.00 Atletico Madrid - Fenerbahçe