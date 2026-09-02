2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak. UEFA'nın yeni formatıyla oynanan lig aşamasında iki temsilcimiz de 8'er karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray'ın rakipleri arasında Barcelona, PSG ve Aston Villa gibi Avrupa'nın önemli ekipleri bulunuyor. Fenerbahçe ise Liverpool, Roma, Atletico Madrid ve Villarreal gibi güçlü takımlarla karşılaşacak. Futbolseverler özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk maçlarının tarihlerini merak ediyor. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte iki temsilcimizin Şampiyonlar Ligi maç takvimi...