18 Kasım 2026 Çarşamba günü iptal olan feribot seferleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yakından takip ediliyor. İDO ve BUDO iptal seferleri listesinde yer alan güzergahlar ve hareket saatleri yolcuların gündeminde bulunuyor. Bugün deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, İDO-BUDO feribot seferlerinin güncel durumunu ve iptal duyurularını araştırıyor. Peki, 18 Kasım İDO ve BUDO iptal feribot seferleri hangileri? İşte, 18 Kasım 2026 Çarşamba İDO ve BUDO iptal feribot seferleri listesi…