Feribot seferleri iptal mi? 18 Kasım 2026 İDO ve BUDO bugün çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi?
Bugünün İDO-BUDO iptal feribot seferleri, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun 12 seferi iptal edilirken İDO da bazı seferlerinin yapılamayacağını duyurdu. Peki, bugün feribotlar çalışıyor mu, İDO ve BUDO hangi seferleri iptal etti? 18 Kasım iptal feribot seferleri sorgulama ekranı...
18 Kasım 2026 Çarşamba günü iptal olan feribot seferleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yakından takip ediliyor. İDO ve BUDO iptal seferleri listesinde yer alan güzergahlar ve hareket saatleri yolcuların gündeminde bulunuyor. Bugün deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlar, İDO-BUDO feribot seferlerinin güncel durumunu ve iptal duyurularını araştırıyor. Peki, 18 Kasım İDO ve BUDO iptal feribot seferleri hangileri? İşte, 18 Kasım 2026 Çarşamba İDO ve BUDO iptal feribot seferleri listesi…
18 KASIM BUDO İPTAL SEFERLERİ LİSTESİ
BUDO, 18 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan 12 feribot seferinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. İptal kararından Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) güzergahları etkilendi.
BUDO'nun 18 Kasım Çarşamba günü iptal ettiği seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
18 KASIM İDO İPTAL FERİBOT SEFERLERİ
İDO'nun 18 Kasım Çarşamba gününe ilişkin iptal duyurusunda Taşucu-Girne hattındaki 11.00 seferi yer aldı. Şirketin duyurusunda ayrıca 22 Kasım tarihli aynı güzergah seferinin de iptal edildiği bildirildi.
İDO tarafından açıklanan iptal seferleri şöyle:
18 Kasım 2026 Taşucu-Girne: 11.00
22 Kasım 2026 Taşucu-Girne: 11.00
BUGÜN FERİBOTLAR ÇALIŞIYOR MU, İDO VE BUDO SEFERLERİ DEVAM EDİYOR MU?
18 Kasım 2026 Çarşamba günü İDO ve BUDO'nun bütün feribot seferleri iptal edilmiş değil. İptal kararları, şirketlerin duyurduğu belirli güzergah ve saatleri kapsıyor. Listede yer almayan seferlerin durumu için yolcuların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
İPTAL FERİBOT SEFERLERİ NEREDEN SORGULANIR?
Feribot yolculuğu yapacak vatandaşlar, İDO ve BUDO'nun resmi internet sitelerinden iptal sefer listelerine ulaşabiliyor. Sefer saatlerinde değişiklik yaşanabileceğinden yolculuk öncesinde yeniden kontrol yapılması öneriliyor.