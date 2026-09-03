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        Haberler Bilgi Spor Filenin Sultanları yarı final için parkede! Türkiye - Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı: Türkiye - Almanya maçı hangi kanalda?

        Filenin Sultanları yarı final için parkede! Türkiye - Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı: Türkiye - Almanya maçı hangi kanalda?

        Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşısında da kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam etmek istiyor. Türkiye - Almanya voleybol maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye - Almanya maçının başlama saati ve canlı izle bilgisini gündemine aldı. Peki Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Türkiye - Almanya maçı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 20:07 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Peki Filenin Sultanları Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Türkiye - Almanya voleybol maçı TRT 1 canlı izle sayfası...

        2

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Almanya voleybol maçı 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.

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        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Almanya çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

        Türkiye - Almanya karşılaşmasını canlı şifresiz izlemek isteyenler aşağıdaki link aracılığıyla maçı anlık olarak izleyebilir.

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları rakibine set vermedi.

        Türkiye, Azerbaycan'ı 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, sergilediği etkili oyunla Almanya karşılaşması öncesinde önemli bir moral kazandı.

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        FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

        Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek

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        #Filenin Sultanları
        #Türkiye - Almanya voleybol maçı
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