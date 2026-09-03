Filenin Sultanları yarı final için parkede! Türkiye - Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı: Türkiye - Almanya maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Ay-yıldızlı ekip, Almanya karşısında da kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam etmek istiyor. Türkiye - Almanya voleybol maçı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler Türkiye - Almanya maçının başlama saati ve canlı izle bilgisini gündemine aldı. Peki Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Türkiye - Almanya maçı izle ekranı...
Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı 3-2 mağlup ederek Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi oldu. Peki Filenin Sultanları Türkiye - Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Türkiye - Almanya voleybol maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Almanya voleybol maçı 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Almanya çeyrek final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE
Türkiye - Almanya karşılaşmasını canlı şifresiz izlemek isteyenler aşağıdaki link aracılığıyla maçı anlık olarak izleyebilir.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları rakibine set vermedi.
Türkiye, Azerbaycan'ı 25-14, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, sergilediği etkili oyunla Almanya karşılaşması öncesinde önemli bir moral kazandı.
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?
Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek